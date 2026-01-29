“Fue un engaño”: Petro dice que Laura Sarabia mintió sobre hojas de vida de interventores de EPS

Hace unos días, el presidente Gustavo Petro se refirió a la crisis de la salud y, en medio de su discurso, afirmó que Laura Sarabia, álfil muy cercano a él, fue quien llevó a la Superintendencia de Salud a los interventores señalados de participar en el desvío de recursos destinados al sistema de salud.
“Usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo - Laura - y se tiraron la intervención y se tiraron la reforma a la salud”, dijo el presidente, refiriéndose al exsuperintendente de salud Luis Carlos Leal. “Los interventores fueron a hacer business con nosotros”, dijo y aseguró que en su mandato se ha “caído en varias trampas (..) usted no sabe cuánto me han traicionado”.