Ministro, no solo los ricos lloran: madre recorrió cinco hospitales con su hija de 5 años para ser atendida en Medellín

La crisis del sistema de salud en Antioquia nunca fue un “asunto de ricos”, como quiso dar a entender el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. La crisis ha golpeado a todos los sectores: pacientes con VIH, enfermedades huérfanas, cáncer, miles de afectados que, sin importar la clase social, sufren las consecuencias de la deuda de $8 billones que tienen las EPS con la red hospitalaria de Antioquia.
Una de esas historias es la de Mairaliz Maita Hernández, una mujer trabajadora, que tuvo que llevar a su hija de cinco años por cinco hospitales de Medellín hasta lograr que alguien la atendiera.