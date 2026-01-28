x

Ahora 85 segundos nos separan del Apocalipsis, según el Reloj del Juicio Final, ¿qué lo aceleró?

El también llamado “reloj del Apocalipsis”, nunca había estado tan cerca del final desde su creación, en 1947. En 2025 se ubicó en 89 segundos y este año arrancó en 85 segundos. Las decisiones de los líderes del mundo acercan a la humanidad a una catástrofe. Esta es la explicación.

    El mundo está a un minuto y 25 segundos de su fin, según la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín de Científicos Atómicos. Imagen de referencia. FOTO: Getty
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Estamos a 85 segundos del fin del mundo. Así de directa fue la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín de Científicos Atómicos, que adelantó a menos de minuto y medio el Reloj del Juicio Final, que se acerca a la inevitable medianoche donde la humanidad presenciará una catástrofe.

Siga leyendo: ¿Medellín será una ciudad inhabitable? A mediados del siglo tendrá más de 60 días al año con calor extremo

El también llamado “Reloj del Apocalipsis”, nunca había estado tan cerca del final desde su creación, en 1947, por un grupo de científicos entre los que estaba Albert Einstein y Robert Oppenheimer, que trabajaron en el Proyecto Manhattan, que produjo las primeras armas nucleares.

Cuando se puso en marcha por primera vez ese año, las manecillas indicaban que la humanidad se encontraba a siete minutos del final. Desde entonces, las manecillas del simbólico reloj se han movido 27 veces. El año pasado, la junta indicó que faltaban 89 segundos; es decir, que para 2026 el tiempo se redujo cuatro segundos.

Y esos segundos que la humanidad perdió estarían directamente relacionadas con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Su negacionismo del cambio climático, su papel como detonador de nuevos conflictos tras la intervención militar en Venezuela y las amenazas a Groenlandia e Irán, hacen creer a los científicos que estamos cada vez más cerca de la medianoche del juicio final.

Le puede interesar: Correr se vuelve más difícil: el cambio climático amenaza las grandes maratones del mundo

“Hace un año advertimos que el mundo estaba peligrosamente cerca de un desastre global y que cualquier retraso en la reversión aumentaba la probabilidad de catástrofe. En lugar de atender esta advertencia, Estados Unidos, Rusia, China y otros países importantes se han vuelto cada vez más agresivos, conflictivos y nacionalistas”, señala el Boletín de Científicos Atómicos.

Según explicaron en el anuncio, líderes globales como Trump no entendieron la advertencia que les habían hecho hace un año. En cambio, afirmaron, las grandes potencias se volvieron más agresivas. Además, advirtieron un riesgo “inaceptablemente alto” de usar armas nucleares, una amenaza que ya habían alertado el año pasado, pero que en lugar de controlarse, continuó creciendo en los últimos meses.

Otro factor que el Boletín de Científicos Atómicos tuvo en cuenta para adelantar cuatro segundos las manecillas del reloj tiene que ver con el uso irresponsable de las nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial que, según ellos, pueden intensificar conflictos y amplificar la desinformación.

En 1991, con el fin de la Guerra Fría, el Reloj del Juicio Final alcanzó su mayor distancia de la hora final: 17 minutos, más de lo que marcó cuando inició el conteo regresivo. Pero el alivio que se vivió en aquel momento contrasta con el riesgo que las manecillas marcan ahora y que, según el Boletín, se puede retrasar solo si los gobiernos priorizan la cooperación internacional, la acción climática, la reducción del desarrollo de armas nucleares y una regulación tecnológica.

Utilidad para la vida