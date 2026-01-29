Colombia aplica arancel del 30% al arroz de Ecuador y prohíbe su ingreso por vía terrestre

La medida responde a las acciones arancelarias unilaterales adoptadas por el gobierno ecuatoriano y se enmarca en un decreto publicado por el Ministerio de Comercio actualmente en periodo de comentarios de la ciudadanía antes de su expedición oficial.

El Ministerio de Agricultura anunció un arancel del 30% sobre las importaciones de arroz y sus subproductos provenientes de Ecuador , así como la restricción total del ingreso por vía terrestre .

El MinAgricultura también informó que mantendrá y ajustará el régimen de libertad regulada de precios del arroz paddy verde, vigente desde el semestre pasado, para proteger a los productores nacionales.

Entre los cambios principales se destacan nuevo precio base para arroz paddy verde y arroz paddy seco; precios mínimos y máximos para servicios de secado, trilla y almacenamiento, y precio mínimo reconocido al productor por grano partido descontado.

Estas medidas buscan equilibrar los precios en la cadena productiva y asegurar un margen justo para los agricultores, evitando que la volatilidad internacional afecte la producción local.

De esta manera, se publicó un proyecto de resolución para establecer apoyo directo a pequeños y medianos productores, condicionado al acuerdo sectorial de la cadena arrocera y a la disponibilidad presupuestal.

Su implementación dependerá de que los gremios y la industria molinera alcancen acuerdos verificables que permitan absorber la cosecha nacional en condiciones justas y sostenibles.

Las nuevas medidas serán discutidas en el Consejo Nacional del Arroz, donde productores e industria podrán presentar propuestas y observaciones.

