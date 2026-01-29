Colombia aplica arancel del 30% al arroz de Ecuador y prohíbe su ingreso por vía terrestre

El Ministerio de Agricultura anunció un arancel del 30% sobre las importaciones de arroz y sus subproductos provenientes de Ecuador, así como la restricción total del ingreso por vía terrestre.
La medida responde a las acciones arancelarias unilaterales adoptadas por el gobierno ecuatoriano y se enmarca en un decreto publicado por el Ministerio de Comercio actualmente en periodo de comentarios de la ciudadanía antes de su expedición oficial.
