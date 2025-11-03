“Petro le incumplió a las regiones, ha habido más retórica que resultados”: exgobernador Carlos Caicedo

El país recuerda a Carlos Caicedo por haberse medido en una consulta en 2018 contra Gustavo Petro en la que terminó derrotado por el hoy presidente. El abogado samario es de izquierda, apoyó al petrismo en 2022, pero ha mantenido su propio camino desde que fue alcalde de Santa Marta (2012-2015) y gobernador del Magdalena (2020-2023). Su trayectoria no ha estado exenta de polémicas por su gestión, pero también de amenazas y persecuciones de grupos criminales en esa región.
Esta semana, Caicedo inscribió –tarde, dicen algunos– su comité de recolección de firmas “Caicedo Presidente” para competir en el 2026. Abiertamente dice que es una apuesta de izquierda distinta al petrismo. En esta entrevista con EL COLOMBIANO se refiere, justamente, a sus diferencias con el actual Gobierno y a una eventual alianza con el exalcalde Daniel Quintero.