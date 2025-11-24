Sin pruebas, Petro dice que escándalo sobre ‘Calarcá’ es falso y que los cuestionados Huertas y Mejía le ayudaron a “identificar corruptos”

En su cuenta de X, el presidente Petro aseguró que los supuestos informes de inteligencia que mencionan al general Juan Miguel Huertas y al funcionario de la DNI, Wilmar Mejía, son “falsos” y parten de una reacción de las mafias afectadas por la suspensión de negocios ilegales en su gobierno. Sostuvo que las denuncias buscan deslegitimar a quienes han identificado nexos entre oficiales y organizaciones criminales, y pidió hacer públicos los reportes de todas las agencias de inteligencia para evitar el uso político de la información.

En su respuesta, el mandatario rechazó por completo la validez de los documentos divulgados. Aseguró que “las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos” y sostuvo que su aparición obedece a un intento por “purgar a las personas” que lo han acompañado en la identificación de irregularidades dentro de la fuerza pública. Entre esos casos, mencionó el “robo de armas al Ejército en La Guajira” (cuya indagación empezó en mayo de 2024) y la entrega de permisos para crear empresas de seguridad que, según él, terminaron “al mando de criminales”.