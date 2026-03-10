x

EE. UU. reveló que Colombia no fue invitado a la cumbre de Trump porque “merece no aún” integrar la alianza antinarcos

La Casa Blanca subió el tono y confirmó que Colombia “aún no merece” un lugar en la alianza antinarcóticos de Donald Trump, por lo que el país no fue invitado a la importante reunión convocada por los estadounidenses.

    La Casa Blanca argumenta que el nivel de cooperación de la administración Petro es insuficiente, dejando a las tres economías más grandes de la región fuera de la coalición militar. FOTO: Cortesía Casa Blanca y Colprensa
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Getty
    El Escudo de las Américas es una alianza militar presentada recientemente por Donald Trump. FOTO: Casa Blanca
La Casa Blanca dijo este martes 10 de marzo que Colombia aún no merece integrar la alianza antinarcóticos que el presidente Donald Trump estableció con 16 homólogos latinoamericanos el pasado fin de semana, aunque confía en que esa asociación se amplíe a corto plazo.

Trump anunció el pasado sábado 7 de marzo una estrategia para utilizar la “fuerza militar letal” contra narcotraficantes y “redes terroristas” de la región, en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas” con mandatarios aliados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Getty

Al evento, organizado por Trump en su club de golf de Doral, cerca de Miami, no fue convocado el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien este lunes criticó la exclusión de su país, el principal productor de cocaína del mundo.

“No creemos que aún estemos viendo el nivel de cooperación que realmente quisiéramos por parte del gobierno colombiano para invitarlos”, dijo este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Pero ciertamente esperamos que esta nueva organización se amplíe y podamos seguir invitando a países miembros adicionales”, añadió la funcionaria en rueda de prensa.

El Escudo de las Américas es una alianza militar presentada recientemente por Donald Trump que incluye 12 gobiernos de la región, particularmente de derecha, que se reunieron para definir cómo enfrentar la problemática de drogas.

En medio de esta reunión, Trump se rodeó de sus aliados de América Latina y el Caribe para esta alianza que busca principalmente aumentar la cooperación militar contra los cárteles y su producción masiva de droga.

A la cita internacional asistieron líderes de Argentina, El Salvador y Chile, pero no de los tres grandes países de la región, Brasil, México y Colombia, que son gobernados por presidentes de izquierda.

Luego de no haber sido invitado, el presidente Gustavo Petro cuestionó que la alianza esté integrada por países “pequeños, débiles y sin experiencia” para hacer frente al grave problema del narcotráfico en la región.

El Escudo de las Américas es una alianza militar presentada recientemente por Donald Trump. FOTO: Casa Blanca
El Escudo de las Américas es una alianza militar presentada recientemente por Donald Trump. FOTO: Casa Blanca

El mandatario colombiano, de 65 años, mantuvo una dura polémica verbal a lo largo del año pasado con Donald Trump, que acabó incluso con la retirada del visado estadounidense de Petro y su inclusión en la denominada lista Clinton.

Esa tensión bilateral se redujo en gran medida con la invitación de Trump a Petro a la Casa Blanca el pasado 3 de febrero, en una reunión que tuvo todos los ojos encima, pero que ahora deja la incógnita de si sí habrá servido.

