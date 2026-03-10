EE. UU. reveló que Colombia no fue invitado a la cumbre de Trump porque “merece no aún” integrar la alianza antinarcos

La Casa Blanca dijo este martes 10 de marzo que Colombia aún no merece integrar la alianza antinarcóticos que el presidente Donald Trump estableció con 16 homólogos latinoamericanos el pasado fin de semana, aunque confía en que esa asociación se amplíe a corto plazo.
Trump anunció el pasado sábado 7 de marzo una estrategia para utilizar la “fuerza militar letal” contra narcotraficantes y “redes terroristas” de la región, en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas” con mandatarios aliados.