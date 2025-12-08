x

¿Petro premió al papá de Julián López con una notaría en Cali?

La denuncia del concejal Daniel Briceño reavivó la tensión política alrededor del presidente de la Cámara, Julián López, al señalar que el Gobierno de Gustavo Petro designó como notario interino en Cali a José Ritter López, su padre, mediante un decreto expedido sin concurso ni proceso de mérito.

  • El decreto que nombró a José Ritter López como notario interino en Cali fue divulgado por el concejal Daniel Briceño, quien cuestionó la ausencia de concurso y meritocracia. FOTOS tomada de X @Danielbricen y
El Colombiano
08 de diciembre de 2025
La acusación de que el Gobierno de Gustavo Petro otorgó una notaría en Cali al padre del presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, abrió un nuevo capítulo en la confrontación política que rodea al congresista y a su colectividad.

Lea también: Cámara envía a la Corte actas de la reforma pensional en medio de disputa por vicios de trámite

El señalamiento, hecho público por el concejal de Bogotá Daniel Briceño este 7 de diciembre, puso en evidencia un decreto que formalizó la designación interina de José Ritter López como notario 22 del Círculo Notarial de Cali, todo en medio de la disputa interna que vive el Partido de la U y del distanciamiento creciente entre López y su dirigencia.

Briceño difundió en su cuenta de X las imágenes del Decreto 1465, expedido el 10 de diciembre de 2024 y firmado por la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, en el que se establece que José Ritter López podrá asumir la notaría tras una novedad administrativa en la titularidad del cargo, con la obligación de acreditar los requisitos ante la Gobernación del Valle.

Para el concejal, esa designación constituye un beneficio otorgado sin concurso ni aplicación de criterios de mérito. En su publicación afirmó: “este es el decreto con el Petro le regaló una notaría en Cali al papá del representante Julián López saltándose el concurso y la meritocracia. Vendieron la salud y seguridad de los colombianos por una notaría”.

Como respuesta, López se defendió. “Me alegra que el presidente @petrogustavo confió en mi papá y le entregó esa responsabilidad. Mientras vos solo trinás, mi viejo fue el mejor alcalde del país en 2015 según Colombia Líder, senador y con calibre de ministro. ¿Qué tal de Agricultura?”, trinó

La denuncia estalla en plena ruptura del Partido de la U

El señalamiento se produjo cuando Julián López enfrentaba el punto más álgido de su ruptura con la dirigencia del Partido de la U, pues la creación del movimiento “Nueva U” en el suroccidente del país profundizó la distancia con Dilian Francisca Toro y con los liderazgos departamentales, que interpretaron la iniciativa como un intento de división.

Entérese de más: Él es Julián López, nuevo presidente de la Cámara que recibió apoyo del Pacto Histórico

El conflicto derivó en una suspensión provisional de tres meses impuesta por el Consejo Disciplinario del partido, con pérdida de voz y voto, justo cuando el congresista no recibió aval para las elecciones de 2026. Por eso mismo, López ha calificado estas decisiones como actos de persecución política y como una “vendetta” de quienes controlan la colectividad en el Valle del Cauca.

Las tensiones se alimentaron de sus cuestionamientos a la gestión departamental, especialmente por los indicadores de pobreza y competitividad. En entrevista con La W, que él mismo difundió en redes sociales, López expuso su distanciamiento: “Quedamos ahora nosotros en libertad. Vamos a hacer política sin el yugo del Partido de la U, sin el yugo de Dilian Francisca Toro, sin los títeres que son Alexander Vega, que es un títere de marca mayor que me tiene muy sorprendido, y Clara Luz Roldán, que es la otra presidenta que ni se diga”. En ese mismo espacio sostuvo que los vallecaucanos “nos van a abrir las puertas de su corazón y los derrotaremos en octubre del 2027 a toda esa clase mezquina, bandidos y politiqueros que hay en el departamento”.

El congresista también confirmó su intención de aspirar a la Gobernación del Valle en 2027, señalando que el departamento ha sido manejado “como si fuera un feudo” por estructuras políticas tradicionales. “Sí, nosotros vamos a hacer todo el ejercicio para ir a la gobernación del Valle del Cauca. La gente está lista para derrotar a toda la clase política tradicional de este departamento, a los politiqueros que han usufructuado esto como si fuera un feudo, como si fuera una colonia. Se acabó”, afirmó.

