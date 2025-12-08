¿Petro premió al papá de Julián López con una notaría en Cali?

La acusación de que el Gobierno de Gustavo Petro otorgó una notaría en Cali al padre del presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, abrió un nuevo capítulo en la confrontación política que rodea al congresista y a su colectividad.
El señalamiento, hecho público por el concejal de Bogotá Daniel Briceño este 7 de diciembre, puso en evidencia un decreto que formalizó la designación interina de José Ritter López como notario 22 del Círculo Notarial de Cali, todo en medio de la disputa interna que vive el Partido de la U y del distanciamiento creciente entre López y su dirigencia.
Briceño difundió en su cuenta de X las imágenes del Decreto 1465, expedido el 10 de diciembre de 2024 y firmado por la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, en el que se establece que José Ritter López podrá asumir la notaría tras una novedad administrativa en la titularidad del cargo, con la obligación de acreditar los requisitos ante la Gobernación del Valle.