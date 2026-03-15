Así la Generación Z está cambiando los modelos tradicionales de trabajo: ¿el final de las oficinas?

Las preferencias laborales de la Generación Z están influyendo en la manera en que las empresas replantean sus modelos de trabajo. Para los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, el empleo no ocupa el centro de la vida y la flexibilidad de los tiempos es uno de los factores más valorados al momento de elegir o mantener un puesto laboral. Siga leyendo: La piedra que “crece” en Cañasgordas: mito y realidad en el occidente antioqueño La posibilidad de trabajar desde distintos lugares, manejar horarios flexibles y mantener un equilibrio entre la vida personal y profesional aparece entre las principales prioridades de este grupo. En contraste, los esquemas de presencialidad obligatoria, cuando no tienen una justificación clara, suelen ser considerados una limitación a la autonomía y al bienestar.

El informe IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral, elaborado por la empresa WeWork junto con la consultora Michael Page, muestra que en América Latina el 48 % de los colaboradores encuestados trabaja actualmente bajo un esquema completamente presencial. Además, cerca de dos de cada cinco personas afirman que asisten a la oficina con mayor frecuencia que hace un año. El estudio también señala diferencias entre países. En Argentina, casi la mitad de los encuestados se desempeña bajo un modelo híbrido con reglas claras de asistencia, mientras que el 59 % prefiere asistir dos días a la oficina y trabajar el resto del tiempo de forma remota. Al mismo tiempo, tres de cada diez participantes indicaron que no aceptarían un empleo que no contemple la posibilidad de trabajar a distancia. Lea aquí: ¿A su hijo no le gusta la matemática? Esta es la razón, según la ciencia Las diferencias también se reflejan entre generaciones. Los Baby Boomers son el grupo con mayor afinidad por la presencialidad, con un 38 % de preferencia por este esquema. En contraste, la Generación Z muestra menor interés por esta modalidad: apenas el 14 % se inclina por trabajar de forma completamente presencial. Sin embargo, el estudio indica que los profesionales jóvenes no descartan el encuentro cara a cara. Para ellos, la asistencia a la oficina adquiere valor cuando responde a objetivos concretos, como reuniones estratégicas, procesos creativos, construcción de equipos o espacios de aprendizaje y desarrollo profesional.