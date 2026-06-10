Gustavo Petro ya está en Nueva York para liderar sesión clave del Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente Gustavo Petro llegó a Nueva York, Estados Unidos, este 10 de junio de 2026 para encabezar una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, organismo que durante junio es presidido por Colombia.
El mandatario participará en un debate sobre Oriente Medio enfocado en la mediación y el diálogo como mecanismos para la construcción de paz, en el marco de una agenda que también incluye encuentros diplomáticos y actividades relacionadas con la paz internacional.
Durante su ausencia, que se extenderá hasta el 11 de junio, las funciones presidenciales fueron delegadas al ministro de Hacienda, Germán Ávila.
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