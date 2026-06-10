Gustavo Petro ya está en Nueva York para liderar sesión clave del Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente Gustavo Petro llegó a Nueva York, Estados Unidos, este 10 de junio de 2026 para encabezar una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, organismo que durante junio es presidido por Colombia. El mandatario participará en un debate sobre Oriente Medio enfocado en la mediación y el diálogo como mecanismos para la construcción de paz, en el marco de una agenda que también incluye encuentros diplomáticos y actividades relacionadas con la paz internacional. Durante su ausencia, que se extenderá hasta el 11 de junio, las funciones presidenciales fueron delegadas al ministro de Hacienda, Germán Ávila. Siga leyendo: Comisión de Acusación suspende a Gustavo Petro hasta el 21 de junio: ¿vía libre para hacer campaña?

La llegada del jefe de Estado fue confirmada por la Presidencia de la República mediante canales oficiales. Según la información divulgada, Petro arribó a territorio estadounidense hacia las 3:00 a. m. hora de Colombia y fue recibido por la canciller Yolanda Villavicencio, la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, y otros representantes diplomáticos. La visita se produce en el contexto de la presidencia rotatoria que ejerce Colombia en el Consejo de Seguridad desde el pasado 1 de junio y que se mantendrá hasta finalizar el mes. Mediante el decreto 0575 del 4 de junio de 2026, el Gobierno formalizó el viaje del mandatario y la designación temporal de Ávila al frente de las funciones presidenciales. “El presidente de la República se trasladará el día 9 de junio de 2026 a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, con el fin de participar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, indicó la Presidencia.

La agenda de Colombia en el Consejo de Seguridad

La principal actividad de Petro será la presidencia de la reunión denominada “Avanzando soluciones políticas en Oriente Medio: mediación y diálogo para una paz duradera”, prevista para el 10 de junio. El encuentro busca analizar alternativas diplomáticas frente a los conflictos que afectan esa región. Sobre el propósito de la sesión, la representante permanente de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, señaló: “Este debate buscará promover una reflexión colectiva sobre la necesidad de privilegiar la diplomacia y las soluciones políticas frente a la expansión de los conflictos. Colombia viene a hablar de paz y no de guerra”. De acuerdo con la agenda presentada por la delegación colombiana, la presidencia del país en el Consejo de Seguridad estará estructurada en tres sesiones principales: 1. 10 de junio: debate sobre Oriente Medio, presidido por Gustavo Petro. 2. 17 de junio: sesión sobre Mujer, Paz y Seguridad, liderada por la canciller Yolanda Villavicencio. 3. 24 de junio: reunión sobre Niñez y Conflicto, dirigida por la embajadora Leonor Zalabata. Según explicó Zalabata, las prioridades de Colombia durante este mes incluyen el análisis de la situación en Oriente Medio, el impacto de los conflictos armados sobre las mujeres y los niños, así como las afectaciones al acceso a la educación en contextos de guerra.

Colombia ejerce durante junio la presidencia rotatoria del máximo órgano de seguridad global. FOTO: Colprensa.

Petro destaca la defensa de la paz y el derecho internacional

Antes de viajar a Estados Unidos, el presidente reiteró la posición que llevará Colombia durante su presidencia del Consejo de Seguridad. “En mi Gobierno la postura de Colombia es la paz mundial, el derecho internacional y la ley internacional que debe respetarse”, expresó Petro durante una ceremonia de ascensos del Ejército en Bogotá. La intervención del mandatario en la ONU estará enfocada en asuntos relacionados con la paz internacional, la búsqueda de soluciones diplomáticas y el respeto por las normas del derecho internacional.

Posible encuentro con el alcalde de Nueva York