Petro propone amnistía general y gobierno de transición para Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a pronunciarse sobre la crisis política y social de Venezuela al proponer una “amnistía general” y la conformación de un gobierno de transición que garantice la participación de todas las fuerzas políticas. Conozca: Petro denuncia que “lancheros bombardeados” hallados en Colombia podrían ser dominicanos A través de un mensaje publicado en su cuenta de X este miércoles 10 de diciembre, el mandatario señaló que la salida a la situación venezolana debe darse “con más democracia y no con más represión”, y planteó que la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro ante presiones externas no debe centrarse en el alistamiento militar, sino en lo que denominó una “revolución democrática”.

En su pronunciamiento, Petro comparó su propuesta con los procesos de reconstrucción política y social en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, asegurando que los grandes pactos políticos permitieron fortalecer las democracias en ese continente Siga leyendo: Comité del Nobel llama a Maduro a respetar las elecciones y apartarse: “Debe renunciar a su cargo”. El jefe de Estado reiteró que, en su concepto, el camino para Venezuela pasa por un acuerdo político amplio, una amnistía general y la instalación de un Gobierno de transición que incluya a todas las corrientes.

Gustavo Petro se pronunció sobre la crisis en Venezuela y planteó una amnistía general como salida política al conflicto. FOTO: Colprensa.

Lea más: Trump lanzó dura advertencia a Petro y dijo que Colombia será “el siguiente” objetivo de EE. UU. después de Maduro Las declaraciones se dan en un contexto de tensiones internacionales, luego de advertencias recientes de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro y de versiones sobre una supuesta propuesta de amnistía rechazada por Washington. Petro ha insistido en que la solución a la crisis venezolana debe ser interna y basada en el diálogo.

