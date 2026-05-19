Petro se retractó por referirse a las periodistas colombianas como “muñecas de la mafia” en cumplimiento a sentencia de la Corte

Haciendo cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro se retractó de llamar a las periodistas colombianas “muñecas de la mafia”. Lo hizo en su último Consejo de Ministros.

Esas declaraciones desafortunadas del mandatario ocurrieron en la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, el pasado 30 de agosto de 2024. “Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir ¡basta!”, fueron las palabras del jefe de Estado en ese evento.

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Para el alto tribunal, esta expresión representó una forma de violencia simbólica y discriminación, pues deslegitimó su ejercicio profesional asociándolas con estructuras criminales.

Además, en la decisión se aclaró que los servidores públicos como el jefe de Estado están obligados a reforzar, erradicar, prevenir y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres, incluyendo la digital y la simbólica.