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¿Necesita acompañamiento en salud mental? Hay tres nuevos Escuchaderos en estas estaciones del metro de Medellín

Desde 2024, en los Escuchaderos del sistema se han realizado aproximadamente 15.000 intervenciones psicológicas.

  • Así luce uno de los tres nuevos Escuchaderos del metro. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Así luce uno de los tres nuevos Escuchaderos del metro. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 48 minutos
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Con el objetivo de fortalecer el acompañamiento en salud mental para la ciudadanía, la Alcaldía Distrital y el Metro de Medellín anunciaron tres nuevos Escuchaderos ubicados en algunas estaciones del sistema de transporte: San Javier y Acevedo, de la Línea A, y La Aurora, del Metrocable Línea J.

En estos espacios, las personas reciben información general y tamizajes de salud mental, y según los resultados, son remitidos a los servicios de salud o se activan las rutas de atención inmediata.

De acuerdo con cifras del Metro de Medellín, en los últimos tres años en los Escuchaderos se han realizado 14.797 intervenciones psicológicas: 6.021 en 2024, 7.333 en 2025 y 1.443 en lo que va de este 2026, siendo esto una alternativa de apoyo emocional a los cientos de miles de usuarios que utilizan este medio de transporte diariamente.

“Contamos con 66 Escuchaderos permanentes, distribuidos en las diferentes comunas y corregimientos, para que más personas puedan acceder a orientación, acompañamiento y educación en salud mental de manera cercana y oportuna”, dijo Natalia López Delgado, secretaria de Salud del Distrito.

Por su parte, Adriana María Sánchez, jefe de Gestión Social del Metro de Medellín, agregó: “el Escuchadero de la estación San Javier estará ubicado en la zona de torniquetes del Metrocable J y el de la estación Acevedo funcionará contiguo al PAC de la estación, en el tercer nivel. Estos nuevos espacios fueron pensados para brindar mayor privacidad, más tranquilidad y mejores condiciones para la escucha y el acompañamiento emocional”.

Quienes atienden en los Escuchaderos son profesionales en psicología, quienes utilizan la escucha activa como estrategia principal de intervención.

Entre 2024 y 2025, la Alcaldía de Medellín ha invertido casi $80.000 millones en programas de promoción, prevención y acompañamiento en salud mental, entre los que destacan los Escuchaderos y la Línea Amiga del Metro.

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