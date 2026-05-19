¿Necesita acompañamiento en salud mental? Hay tres nuevos Escuchaderos en estas estaciones del metro de Medellín

Con el objetivo de fortalecer el acompañamiento en salud mental para la ciudadanía, la Alcaldía Distrital y el Metro de Medellín anunciaron tres nuevos Escuchaderos ubicados en algunas estaciones del sistema de transporte: San Javier y Acevedo, de la Línea A, y La Aurora, del Metrocable Línea J.

En estos espacios, las personas reciben información general y tamizajes de salud mental, y según los resultados, son remitidos a los servicios de salud o se activan las rutas de atención inmediata.

De acuerdo con cifras del Metro de Medellín, en los últimos tres años en los Escuchaderos se han realizado 14.797 intervenciones psicológicas: 6.021 en 2024, 7.333 en 2025 y 1.443 en lo que va de este 2026, siendo esto una alternativa de apoyo emocional a los cientos de miles de usuarios que utilizan este medio de transporte diariamente.

“Contamos con 66 Escuchaderos permanentes, distribuidos en las diferentes comunas y corregimientos, para que más personas puedan acceder a orientación, acompañamiento y educación en salud mental de manera cercana y oportuna”, dijo Natalia López Delgado, secretaria de Salud del Distrito.

Por su parte, Adriana María Sánchez, jefe de Gestión Social del Metro de Medellín, agregó: “el Escuchadero de la estación San Javier estará ubicado en la zona de torniquetes del Metrocable J y el de la estación Acevedo funcionará contiguo al PAC de la estación, en el tercer nivel. Estos nuevos espacios fueron pensados para brindar mayor privacidad, más tranquilidad y mejores condiciones para la escucha y el acompañamiento emocional”.

Quienes atienden en los Escuchaderos son profesionales en psicología, quienes utilizan la escucha activa como estrategia principal de intervención.

Entre 2024 y 2025, la Alcaldía de Medellín ha invertido casi $80.000 millones en programas de promoción, prevención y acompañamiento en salud mental, entre los que destacan los Escuchaderos y la Línea Amiga del Metro.