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Elecciones 2026: Centro Carter pidió respetar resultados y elogió sistema electoral

Después de la primera vuelta presidencial, los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán en las urnas el próximo 21 de junio.

  • El Centro Carter destacó la participación ciudadana en las elecciones del 31 de mayo, que fue del 57,88 % del censo electoral. FOTO CAMILO SUÁREZ
    El Centro Carter destacó la participación ciudadana en las elecciones del 31 de mayo, que fue del 57,88 % del censo electoral. FOTO CAMILO SUÁREZ
El Colombiano
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hace 2 horas
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A dos días de la primera vuelta presidencial en Colombia, el Centro Carter destacó la organización y el carácter “pacífico” de las elecciones el pasado 31 de mayo. También hizo un llamado a todos los actores políticos y sociales a respetar el proceso electoral durante las etapas de escrutinio y verificación de los resultados oficiales, en relación a la declaración del presidente Gustavo Petro que no reconoció los resultados del preconteo.

En una declaración preliminar publicada este martes, la organización internacional elogió a las autoridades electorales colombianas por el desarrollo de una jornada que registró una alta participación ciudadana y una cifra récord de personas involucradas en distintas tareas del proceso, entre ellas jurados de votación, testigos de partidos políticos y observadores nacionales.

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Según los resultados preliminares divulgados la noche de las elecciones, ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta, por lo que el país se prepara para una segunda ronda electoral. Los resultados definitivos serán anunciados una vez concluyan las labores de escrutinio adelantadas por las comisiones correspondientes.

“Mientras las comisiones escrutadoras continúan su importante labor de tabulación y verificación de los resultados oficiales, el Centro Carter hace un llamado a todos los actores a respetar el proceso electoral, que está funcionando como debe”, afirmó la directora de la misión y asesora principal del Centro Carter para América Latina y el Caribe, Jennie Lincoln.

Lincoln resaltó además la tradición democrática del país y señaló que la aceptación de los resultados electorales por parte de los diferentes sectores políticos y sociales ha contribuido durante décadas al fortalecimiento de la legitimidad del voto popular y de la confianza en las instituciones encargadas de organizar los comicios.

La Misión de Expertos Electorales del Centro Carter observó aspectos fundamentales del proceso, incluyendo el marco jurídico, la gestión de las autoridades electorales, la inscripción de partidos y candidatos, el uso de tecnologías electorales y las estrategias de pedagogía dirigidas a los votantes.

De acuerdo con la declaración, el proceso electoral fue transparente y estuvo bien organizado, en gran medida gracias al trabajo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que ejerce la administración electoral y que es reconocida en la región por su experiencia y profesionalismo.

No obstante, el informe también advirtió que las elecciones se desarrollaron en un ambiente de fuerte polarización política y en medio de preocupaciones relacionadas con la seguridad, especialmente por la presencia de grupos armados ilegales y el riesgo de conflicto en algunas zonas del territorio nacional.

El Centro Carter reiteró, igualmente, su respaldo a la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016 y subrayó la estrecha relación entre democracia y paz. Aunque la jornada electoral transcurrió sin incidentes violentos de gran magnitud, la organización recordó que el período preelectoral estuvo marcado por ataques contra figuras políticas, candidatos y líderes sociales.

En ese sentido, la misión señaló que “garantizar las condiciones de seguridad para la participación política sigue siendo esencial para fortalecer la confianza pública y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos democráticos en todo el país”. Esa condición la consideró el Centro como clave para la consolidación democrática.

La declaración también habló sobre el impacto de la inteligencia artificial en la campaña presidencial, al tratarse del primer proceso electoral colombiano en el que esta tecnología fue utilizada de manera generalizada. Según el informe, ello contribuyó a la difusión de desinformación, incluyendo “mensajes falsos sobre la votación, vídeos sacados de contexto que sugerían fraude, supuestos resultados anticipados y narrativas engañosas sobre la transparencia del conteo de votos”.

Finalmente, el Centro Carter advirtió sobre los desafíos que persisten en materia de control y fiscalización de la financiación de campañas, especialmente frente al riesgo de recursos ilícitos. La organización, que desplegó una misión de diez expertos en Colombia desde el 12 de mayo y permanecerá en el país hasta la segunda vuelta del 21 de junio, recordó que ha realizado 128 misiones de observación electoral en 40 países y tres naciones indígenas de Estados Unidos, además de 19 misiones de expertos en 17 países.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

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