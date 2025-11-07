Otro agravio de Petro a la familia Gaona: desempolvó un video antiguo para insistir en su versión del Palacio de Justicia

La familia del magistrado Manuel Gaona Cruz no solo convive con la herida que dejó su asesinato durante la toma del Palacio de Justicia, sino que ahora enfrenta los agravios del presidente Gustavo Petro, quien insiste en una versión que, según ellos, distorsiona la verdad y deshonra la memoria del jurista. Cuarenta años después de la tragedia del 6 y 7 de noviembre de 1985, el mandatario, exintegrante del M-19, volvió a afirmar que el magistrado no fue asesinado por la guerrilla dentro del edificio, como su familia lo ha sostenido, sino por el Ejército durante la operación militar de retoma. Le puede interesar: “Petro es un mentirosillo incorregible”: Nilson Pinilla, exmagistrado e investigador de la toma del Palacio

Esa postura, reiterada durante los actos conmemorativos, desató una nueva confrontación con los hijos del jurista, quienes consideran que el presidente reescribe la historia para eximir de culpa al grupo insurgente del que hizo parte. El más reciente episodio se produjo cuando Petro publicó en su cuenta de X un video de archivo en el que aparece Manuel Gaona hijo diciendo que su padre “salió vivo del Palacio de Justicia”. El mandatario publicó la declaración de Gaona sin aclarar el contexto en que fue grabada ni las circunstancias que la rodearon. En realidad, se trata de una entrevista concedida por Manuel Gaona hijo el día en que se conocieron las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad, creada dos décadas después para investigar la tragedia del Palacio de Justicia.

En ese momento, Gaona cuestionó los hallazgos del informe y sostuvo que tenía pruebas que demostraban que su padre había salido con vida del edificio, en contraste con la versión de la Comisión, que concluía que el magistrado había sido asesinado dentro del Palacio por miembros del M-19.

Con esa grabación, el mandatario busca reforzar su versión de que los magistrados fueron asesinados por la Fuerza Pública. Pero al divulgar un video antiguo y sacarlo de contexto, terminó agravando a la familia Gaona y atizando una controversia que él mismo ha mantenido viva con sus publicaciones. La respuesta de Manuel Gaona hijo fue inmediata. En un mensaje publicado en su cuenta de X dirigido al presidente, lo acusó de “distorsionar la verdad de los hechos” y le recordó que su familia ha sostenido con pruebas judiciales que el magistrado fue víctima tanto del M-19 como del Ejército. Entérese: Cuarenta años después, los hijos de los magistrados del Palacio enfrentan a Petro por su versión del M-19 “Yo siempre, y aún lo sostengo firmemente, he culpado del magnicidio de mi padre, el eximio magistrado Manuel Gaona Cruz, no solo al grupo narcoterrorista del cual usted hizo parte, sino también al Ejército de entonces, no por virtud de declaraciones editadas sobre mis hallazgos, sino con base en el incólume y contundente acervo probatorio que mi familia y yo hemos dilucidado pública y judicialmente”, escribió.

Durante décadas, los hijos del magistrado han mantenido la versión de que su padre fue asesinado por miembros del M-19 dentro del Palacio, con base en testimonios y análisis forenses. Petro, en cambio, ha reiterado que “ninguna bala proveniente de armas del M-19 se encontró en los cuerpos de los magistrados asesinados”, citando un informe judicial que, según él, respalda su afirmación. El enfrentamiento entre el presidente y la familia Gaona ocurre justo cuando el país conmemora los 40 años del Palacio de Justicia, una fecha marcada por el duelo y la exigencia de verdad. En lugar de un homenaje sereno, las declaraciones del mandatario reavivaron una discusión que enfrenta nuevamente a las víctimas con el poder. Puede leer: “Se utiliza la palabra censura para ocultar la propaganda”: J. Mauricio Gaona

¿Qué dice el informe de la Comisión de la Verdad sobre la muerte del magistrado Manuel Gaona?

“En el baño entre el segundo y el tercer piso, estaban refugiados los sobrevivientes del M-19 y unos rehenes, entre ellos el magistrado Gaona. El comandante de ese grupo de asaltantes era un señor Andrés Almarales. El Ejército los había rodeado, ellos estaban quedando sin munición, entonces se desesperaron y decidieron dejar salir a parte de los rehenes, primero dejaron salir a los heridos, a las mujeres y después dieron autorización para que saliera el que quisiera, menos Manuel Gaona, el único de los magistrados de la Sala Constitucional que sobrevivía. En un momento un integrante del M-19 le hizo señas a Gaona para que saliera de cuclillas hacía donde estaba el Ejército, pero antes de que terminaran de bajar la escalera, un guerrillero le disparó en la nuca y lo mató. Con eso, el M-19 terminaba de pagarle la promesa a Pablo Escobar de matar a todos los magistrados de la sala constitucional y de la sala penal”, resumió el presidente de la Comisión, Nilson Pinilla.