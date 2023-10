A 10 días de las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, el presidente Gustavo Petro se refirió una vez más al futuro de la primera línea del metro de Bogotá y aseguró que quien salga elegido alcalde de la capital tendrá que examinar con su gobierno el desarrollo del proyecto. A su turno, la saliente alcaldesa Claudia López advirtió, con miras a los comicios, que “vamos a decidir si el metro sigue o no sigue”.

En esa línea, Petro insistió en que “ojalá” se dé la posibilidad “real” de meter un tramo subterráneo en la primera línea del sistema. Con ello, aseguró, se le daría “más potencia al metro de Bogotá”. Inclusive, llegó a decir que estaba llegando a un acuerdo con la actual alcaldesa para incluir en el proyecto un tramo subterráneo, “para recuperar el proyecto de hace nueve años, que ya tiene estudios y podría darnos la posibilidad de acelerar las obras y de tener un metro poderoso”.

Otra fue la postura de la mandataria capitalina, quien este jueves anunció el inicio del proceso de la licitación internacional para la construcción, operación y mantenimiento de lo que será la segunda línea del metro de la capital, que comprende un sistema subterráneo a Suba y Engativá, que conectará estas localidades con Chapinero y el centro de la capital.

“Ustedes tienen que decidir si escogen a alguien que la pare o a alguien que la termine. Si gana alguien que la pare, no la vamos a tener nunca (...) Quien saque la segunda votación más alta va al Concejo. No es solo importante quien gane, sino también quien quede de segundo”, declaró López, quien arreció al señalar que “vamos a decidir si el metro sigue o no sigue”.