Se gastaron un dineral: estas son las 15 transferencias más costosas de este temporada en el mercado de pases mundial, ¿hay colombiano?

Con el inicio este fin de semana de tres de las cinco ligas más importantes del fútbol europeo, en el que hay buena presencia de jugadores colombianos, prácticamente quedó cerrado el mercado de pases para la temporada 2025-26. Sin embargo, el límite de negociaciones para los torneos de España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia será el próximo 1° de septiembre.
Por el momento, el movimiento más impactante y que lo convierte en el futbolista mejor valorado es el del alemán Florian Wirtz, quien pasó del Leverkusen al Liverpool por 125 millones de euros (589.000 millones de pesos colombianos). El mediocentro de 22 años de edad es el fichaje estrella de esta ventana.
Con este dinero, por ejemplo, se podrían comprar 1.178 apartamentos de 500 millones de pesos cada uno. Para ubicarlos en un complejo habitacional, se necesitarían cerca de 10 torres de 30 pisos, cada uno con cuatro viviendas. O si prefiere, adquirir 4.500 vehículos de 130 millones cada uno en Colombia. Y todo por el talento de un joven que apenas despunta en el fútbol.