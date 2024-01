El presidente de la República, Gustavo Petro, no solo defendió el aumento del 12% en el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) hecho por el Gobierno, que a las EPS les pareció insuficiente, sino que aseguró que el incremento fue exagerado.

Petro aseguró que le pidió al Ministro de Salud que utilice la “mayor parte del aumento” para comenzar a implementar la estructura de las CAPS, que están previstas en la reforma a la salud que aún no ha sido aprobada por el Congreso.

De acuerdo con Acemi, el aumento, aprobado el viernes, a través de la resolución 2364 del Ministerio de Salud, no solo es insuficiente para las necesidades del sistema, sino que lo pone en riesgo financiero.

“No hubo aumento real de la UPC: el Gobierno no tuvo en cuenta las peticiones de varios sectores del Sistema. Un 12.01% no solo es insuficiente, sino que supone también la no viabilidad en el futuro del Sistema que le da salud a los colombianos”, manifestó Acemi en la red social X.

Con el aumento aprobado el viernes la UPC quedó en $1.444.086, tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado.