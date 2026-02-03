La captura de Maduro se coló en la reunión Petro-Trump: “Me preguntó si me había asustado”

El presidente Gustavo Petro se reunió este martes con el primer mandatario estadounidense, Donald Trump, en una estratégica reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Tras el encuentro, que se extendió durante cerca de dos horas, el mandatario ofreció una entrevista en la que aseguró que para él fue un honor estar en Estados Unidos y en la Casa Blanca, ya que ha estudiado la historia de ese país y ha vivido allí, exiliado. “Ese conocimiento ha permitido establecer una buena relación. No conocía la Casa Blanca, ahora la vi más bonita y le dije que era un buen diseñador, lo es, cambió el túnel del tiempo”, afirmó en diálogo con la emisora Caracol Radio.

¿Cómo fue la reunión entre Petro y Trump?

Petro contó que “cambió los comensales de la reunión” y que “le sirvieron un rico tinto colombiano”. A su vez, que “estaban las diferentes percepciones dentro de un gobierno. La reunión se da entre gobierno y gobierno, no entre una facción y la otra”. El mandatario colombiano también mencionó que hablaron de temas como la vigencia e impacto de la Organización de Naciones Unidas.

Con respecto a la diferencia entre sus ideas con las de Trump, Petro apuntó: “Lo que yo veía a través de la prensa, como contradicciones con mis ideas, no las vi ahí, era más con otros funcionarios”. Adicionalmente, se tocaron otros temas como las energías limpias y cómo La Guajira y Latinoamérica pueden generarlas para reactivar a Venezuela y para usarse en Estados Unidos. “Quedó claro, sin pelear, que la energía limpia podría activar el occidente de Venezuela que nos permita quitar los campos de hoja de coca del Catatumbo”, añadió.

Relación Petro-Noboa será mediada por Trump

Petro aseguró que no hay enemistad con el presidente de Ecuador Daniel Noboa y agregó que hay una “bola de desinformación” como la que había entre él y Trump, según dijo. “Hay fuerzas que les interesan que los países rompan sus relaciones porque son la mafia, les interesa que no nos miremos. Son fuerzas dispuestas a matar colombianos en masa en la frontera con tal de que no nos coordinemos”, aseveró. Incluso, Petro contó que le pidió a Trump que le ayudará en la “reconciliación” con Noboa y en una “triple alianza contra el narcotráfico”.

“Se pueden crear guerras con un titular, con un chisme o con un trino. Eso lo vivió Colombia. Por eso, lo mejor es dialogar de frente, sin bajarlos: podemos llegar a reconocernos, mirar en qué nos equivocamos, y evitar cualquier hecho de violencia”, expresó Petro. Además, el presidente dijo que le habló a Trump acerca de la cúpula del narcotráfico, y que esta no viviría en Colombia. A su vez, le mostró tres objetivos de “alto valor”. Mostró los nombres, con su respectivo alias, de los capos que “dominan a los capos en Colombia”. También le pidió ayuda para capturarlos, sin importar dónde están viviendo. De hecho, el jefe de Estado colombiano le mostró a Trump imágenes impresas sobre la erradicación de cultivos de coca. Las fotografías llamaron la atención del mandatario estadounidense.

Estas fueron las imágenes que le mostró Petro a Trump. FOTO: MINJUSTICIA

Captura de Nicolás Maduro

Según Petro, Trump le preguntó si le preocupó que pudiera pasarle lo mismo que a Maduro: “Me preguntó si me había asustado y qué pensaba de la acción en Caracas. Yo le dije que estaba acostumbrado a la guerra. No profundizamos más en el tema, pero me preguntó por Delcy y le dije la verdad”, sostuvo. “El pasado se evaluará, pero el presente y el futuro son lo fundamental”, agregó.

Petición de Trump a Petro: la había ‘incumplido’ Joe Biden