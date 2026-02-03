En Medellín rechazan concurso del influenciador Yeferson Cossio que ofrece cirugías estéticas como premio

Ofrecer cirugías plásticas como premio es una de las polémicas generadas por el influenciador antioqueño Yeferson Cossio, quien anunció a través de las redes sociales la dinámica del reality “La mujer de tus sueños”, en la que le dará premios millonarios a las seguidoras que decidan ser parte de esta actividad. “Ustedes saben que yo estoy haciendo el reality de La mujer de tus sueños, en donde voy a dar senos, lipo, transferencia de grasita, diseño de sonrisa cerámico, o sea, el más top que hay. Voy a hacer un súper reality”, dijo el antioqueño sobre el concurso que se emitiría en sus redes sociales.

Indicó que serían entre tres y cuatro las mujeres que podrían verse beneficiadas por estos procedimientos, siempre y cuando terminen siendo las ganadoras del concurso que realizará, del cual aún no se ha informado la dinámica ni tampoco la fecha de inicio. Tampoco se tienen claros los parámetros para participar. Lo que sí informó Cossio también es que no solo serán cirugías las que se les dará a las participantes. También podrían recibir “meses de ropa, meses de gimnasio, becas, perfumes, alimentación, motos, iPhones”, expresó. Entérese: Estos son los creadores de contenido más influyentes de Colombia, según la revista Forbes Al conocerse de este concurso, hubo revuelo no solo entre las seguidoras, quienes preguntaron los requisitos y demás para participar y no faltaron las que pidieron premios sustitutos como casas o carros.

@yefersoncossio En mi reality TODAS ganan, ¿pero el premio mayor se lo damos a 3 o subimos a 4 personas? 😏 ♬ original sound - Yef

Pero también hubo rechazo por parte de la Alcaldía de Medellín. Su secretaria de las mujeres, Valeria Molina, expresó que esto tiene la finalidad de volver a cosificar a las mujeres a través de una estética en la que se prima la belleza corporal por sobre otras cosas. Le puede interesar: Estos son los 10 influencers más recordados por los colombianos, según estudio “Es poner que las mujeres a través de esa estética de las cirugías, de la voluptuosidad, de los dientes hiperblancos, de modificar el cuerpo, ese estereotipo que hemos tenido en narcotráfico en nuestra ciudad, pues es la única forma de pertenecer a esta ciudad como mujer”, señaló Molina. Al no haber claridad sobre los criterios para participar en este concurso, muchas menores de 16 años que siguen a Cossio están al tanto de lo que se necesita para participar, situación que generaría graves afectaciones sociales para ellas, de acuerdo con la secretaria de las Mujeres distrital.