Gremios destacan reunión entre Petro y Trump: “Se evitarán inmensos costos personales y económicos para los colombianos”

Líderes gremiales valoraron el diálogo Petro-Trump, destacando cooperación en seguridad, confianza bilateral y oportunidades económicas tras semanas de tensión diplomática.

  • Bruce Mac Master, Germán Bahamón y María Claudia Lacouture se refirieron a la reunión de los presidentes Donald Trump y Petro. FOTOS COLPRENSA Y PRESIDENCIA.
  • María Claudia Lacouture, presidenta Amcham. FOTO COLPRENSA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
bookmark

Tras varios meses de fuerte tensión entre Estados Unidos y Colombia, finalmente se reunieron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca. El encuentro fue visto con buenos ojos por parte de los gremios económicos, destacando cooperación en seguridad, confianza bilateral y oportunidades económicas tras semanas de tensión diplomática.

Así es, la primera reunión oficial entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizada este martes 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca, generó una reacción positiva entre los principales líderes gremiales del país. El encuentro concluyó con un anuncio de cooperación en seguridad regional, especialmente frente a los grupos armados que operan en la frontera con Venezuela, y fue interpretado como una señal de distensión tras semanas de tensiones públicas entre ambos gobiernos.

Le recomendamos leer: La “fantástica” reunión con la que Petro y Trump desescalaron meses de peleas, ¿qué viene para Colombia?

Desde el sector empresarial y productivo coincidieron en que el diálogo directo permitió recomponer canales institucionales clave para una relación bilateral estratégica en términos económicos, comerciales y de seguridad.

La Andi destaca el valor del diálogo responsable

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), resaltó el tono y el manejo del encuentro, subrayando que incluso en contextos de diferencias políticas es posible avanzar de manera constructiva.

“La forma en que se desarrolló la reunión de hoy del presidente de Colombia con el presidente, Donald Trump demuestra que siempre hay una forma correcta de hacer las cosas, aún en los casos en los cuales hay diferencias ideológicas y políticas”, afirmó.

Mac Master destacó que la apertura al diálogo por parte del gobierno estadounidense beneficia a ambos países y evita impactos negativos para la economía y los ciudadanos. “En buena hora, el presidente de Colombia se comportó en forma responsable y aceptó el diálogo que le fue ofrecido, lo que seguramente evitará inmensos costos personales y económicos para millones de colombianos”, agregó, al insistir en que “siempre es mejor hacer las cosas bien, que hacerlas mal”.

Entérese: Petro asegura que Trump aceptó mediar con Ecuador para frenar la guerra comercial con Colombia

Los cafeteros resaltan la estabilidad comercial

Desde el sector agrícola, Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), celebró el resultado del encuentro y puso el foco en la importancia del mercado estadounidense para el café colombiano.

“Para los cafeteros de Colombia, mantener canales diplomáticos abiertos, transparentes y confiables es esencial para la estabilidad de la ruralidad y el bienestar de cientos de miles de familias”, señaló.

Bahamón recordó que Estados Unidos es el principal destino del café colombiano y un socio estratégico construido sobre confianza y resultados. En ese sentido, afirmó que “el café seguirá siendo una alternativa sólida de desarrollo, legalidad y futuro para el campo colombiano”.

AmCham ve una recomposición gradual de la relación bilateral

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), calificó la reunión como “constructiva y positiva”, especialmente por producirse después de un periodo de alta sensibilidad diplomática.

María Claudia Lacouture, presidenta Amcham. FOTO COLPRENSA
Según Lacouture, el principal valor del encuentro no radica únicamente en anuncios inmediatos, sino en “recuperar un marco de confianza y previsibilidad”. A su juicio, lo ocurrido en Washington no representa un reinicio automático, sino “una recomposición que será gradual, marcada por una distensión en el tono diplomático y por la decisión de tramitar las diferencias por canales institucionales”.

Entérese: Petro hace balance de reunión con Trump: “le dije que uno no puede actuar bajo chantajes”

La dirigente gremial señaló que, superados los cuellos de botella técnicos, se abren oportunidades para avanzar en inversión, infraestructura crítica, tecnología y turismo, sectores donde Estados Unidos sigue siendo un socio determinante. Además, enfatizó que si el entendimiento se consolida en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, ese espíritu debería extenderse a toda la agenda bilateral con resultados concretos para los ciudadanos de ambos países.

