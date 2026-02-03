Gremios destacan reunión entre Petro y Trump: “Se evitarán inmensos costos personales y económicos para los colombianos”

Tras varios meses de fuerte tensión entre Estados Unidos y Colombia, finalmente se reunieron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca. El encuentro fue visto con buenos ojos por parte de los gremios económicos, destacando cooperación en seguridad, confianza bilateral y oportunidades económicas tras semanas de tensión diplomática.
Así es, la primera reunión oficial entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizada este martes 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca, generó una reacción positiva entre los principales líderes gremiales del país. El encuentro concluyó con un anuncio de cooperación en seguridad regional, especialmente frente a los grupos armados que operan en la frontera con Venezuela, y fue interpretado como una señal de distensión tras semanas de tensiones públicas entre ambos gobiernos.
Desde el sector empresarial y productivo coincidieron en que el diálogo directo permitió recomponer canales institucionales clave para una relación bilateral estratégica en términos económicos, comerciales y de seguridad.