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Crece el llamado de diversos sectores a las Fuerzas Militares para blindar resultados de las elecciones

Los pronunciamientos surgen tras las controversias generadas por cuestionamientos a los resultados de la primera vuelta.

  • La preocupación sobre si se respetarán los resultados ha aumentado tras declaraciones, en particular del jefe de Estado, que no reconoció los resultados de la primera vuelta. Foto: Colprensa.
    La preocupación sobre si se respetarán los resultados ha aumentado tras declaraciones, en particular del jefe de Estado, que no reconoció los resultados de la primera vuelta. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 3 horas
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A tan solo unos días de la segunda vuelta presidencial, y en medio de la preocupación generada por mensajes que cuestionaron los resultados de la primera vuelta —entre ellos unos emitidos por el presidente Gustavo Petro—, distintas voces han hecho llamados públicos a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional para que garanticen el respeto de los resultados electorales y la estabilidad institucional una vez concluya la jornada en las urnas.

Por un lado, Proantioquia emitió un comunicado en el que expresó su respaldo a la Fuerza Pública y destacó su papel en la protección del proceso democrático.

La organización señaló que estas instituciones están encargadas de garantizar la seguridad de votantes, jurados, testigos y observadores, además de brindar confianza a la ciudadanía durante la elección y la posterior transición de gobierno.

En su pronunciamiento, la entidad recordó que “la legitimidad del poder en Colombia no nace de la voluntad de los gobernantes, sino de la Constitución y de la expresión soberana del pueblo, certificada por las autoridades electorales”.

Asimismo, se sostuvo que, una vez se conozcan los resultados oficiales que arrojarán las urnas, corresponderá a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional “sostener la estabilidad institucional y asegurar las condiciones para una transición pacífica del poder”.

Más pronunciamientos

Del mismo modo, el jurista J. Mauricio Gaona publicó un mensaje en su cuenta en la red social de X dirigido a las Fuerzas Armadas en el que insistió en que la validez de los resultados electorales que se den este domingo no depende de la aceptación de los actores políticos ni del propio presidente de la República.

“En Colombia, la validez y eficacia de los resultados electorales no dependen del reconocimiento o desconocimiento de los actores políticos o del Presidente de la República”, afirmó Gaona.

Agregó que, una vez el Consejo Nacional Electoral certifique al ganador de las elecciones presidenciales, las Fuerzas Armadas tendrán “la responsabilidad institucional de preservar el orden constitucional que hace posible la transferencia pacífica y democrática del poder ejecutivo”.

El abogado también recordó que “ningún funcionario público está por encima de la Constitución ni puede ordenar su desconocimiento” y subrayó que la misión de las Fuerzas Armadas trasciende a los gobiernos de turno. “El deber supremo de las Fuerzas Armadas no pertenece a una persona, a un gobierno, a un partido o a un líder político. Pertenece a la República, a su Constitución y al orden democrático que juraron defender”, manifestó.

Esta discusión cobra especialmente relevancia tras las acusaciones y reclamos sobre un supuesto “fraude” que señaló el presidente Gustavo Petro tras los resultados en primera vuelta que dejaron en segunda posición al candidato del Pacto Histórico y señalado del continuismo de su Gobierno, Iván Cepeda.

Aunque ambos pronunciamientos, el de Proantioquia y el del jurista, fueron emitidos de manera independiente, coinciden en un mismo mensaje: la obligación constitucional de la Fuerza Pública de actuar con neutralidad y garantizar, sobre todo, que la transición presidencial se produzca conforme a los resultados certificados por las autoridades electorales, independientemente de quién resulte elegido en las urnas el próximo 21 de junio.

Lea también: ¿Con qué apoyos llegan los candidatos a segunda vuelta?

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