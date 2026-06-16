Crece el llamado de diversos sectores a las Fuerzas Militares para blindar resultados de las elecciones

A tan solo unos días de la segunda vuelta presidencial, y en medio de la preocupación generada por mensajes que cuestionaron los resultados de la primera vuelta —entre ellos unos emitidos por el presidente Gustavo Petro—, distintas voces han hecho llamados públicos a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional para que garanticen el respeto de los resultados electorales y la estabilidad institucional una vez concluya la jornada en las urnas.

Por un lado, Proantioquia emitió un comunicado en el que expresó su respaldo a la Fuerza Pública y destacó su papel en la protección del proceso democrático.

La organización señaló que estas instituciones están encargadas de garantizar la seguridad de votantes, jurados, testigos y observadores, además de brindar confianza a la ciudadanía durante la elección y la posterior transición de gobierno.

En su pronunciamiento, la entidad recordó que “la legitimidad del poder en Colombia no nace de la voluntad de los gobernantes, sino de la Constitución y de la expresión soberana del pueblo, certificada por las autoridades electorales”.

Asimismo, se sostuvo que, una vez se conozcan los resultados oficiales que arrojarán las urnas, corresponderá a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional “sostener la estabilidad institucional y asegurar las condiciones para una transición pacífica del poder”.