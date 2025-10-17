Polémica por nuevo comisionado de la CRC nombrado por Petro: no cumpliría los requisitos, pero Gobierno insiste en su experiencia

La Presidencia de la República publicó la hoja de vida de Javier Gutiérrez Afanador para ocupar el cargo de comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). La designación llega mientras la entidad y el Ejecutivo atraviesan un momento de tensión por la reciente negativa a una nueva alocución del presidente Gustavo Petro.
La publicación se dio en el portal oficial de la Presidencia casi a las siete de la noche del 16 de octubre, y tres años después de que el puesto quedara vacante tras la salida de Sergio Martínez Medina en agosto de 2022. El anuncio ocurre en un contexto marcado por la decisión de la CRC de negar la solicitud de una alocución televisada del mandatario, argumentando que no cumplía con los criterios de urgencia ni de uso excepcional.