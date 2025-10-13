¿Otro lío diplomático? Petro ahora dice que quiere demandar a Estados Unidos por su “veto” en Naciones Unidas

Continúan las repercusiones sobre la intervención del presidente Gustavo Petro en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York y la manifestación en las calles de la ciudad estadounidense en pro de la causa Palestina. Tras la pérdida de visa del presidente y varis funcionarios, ahora se aproximaría otro impasse con el gobierno de Donald Trump.

A través de su cuenta de X, el mandatario anunció la intención de entablar una demanda en contra de Estados Unidos y quienes, según él, lo vetaron ante el organismo internacional.

Lea también: Petro sin visa le da gasolina a su campaña pero arriesga mucho frente a un Trump hasta ahora paciente

“Quiero ponerme bajo un juez de los EEUU, y demandar los actos que quebraron la inmunidad en al asamblea de las Naciones Unidas por vetarme, y quiero que un abogado estadounidense y libertario me ayude (sic)”, posteó el mandatario en su red social más usada, agregando que no tiene mucho dinero, “pero si ganamos el abogado pasará a la historia”.