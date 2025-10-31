x

Sicarios mataron a otro policía: ya van 152 uniformados asesinados este año en Colombia

La víctima, que prestaba el servicio de escolta para un alcalde, fue abaleado en Ciénaga, Magdalena. Conozaca los detalles y contexto.

  Con esta imagen recordó la Policía al patrullero Milton José Salas Rodríguez. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Actualidad

31 de octubre de 2025
Un policía que estaba en tiempo de descanso fue asesinado por sicarios en una vía del municipio de Ciénaga, Magdalena, convirtiéndose en el uniformado N° 152 en morir de forma violenta en Colombia en lo corrido de 2025.

La víctima fue el patrullero Milton José Salas Rodríguez, quien estaba adscrito a la escolta personal del alcalde del vecino municipio de Puebloviejo, Brando de Jesús Márquez.

Además: Director de la Policía sostiene que la Segunda Marquetalia habría ordenado el asesinato de Miguel Uribe

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el crimen ocurrió en la madrugada de este viernes, en un sector urbano conocido como Pueblo Nuevo.

Salas no estaba uniformado ni armado, y conducía una moto cuando fue interceptado por sicarios a bordo de otro vehículo de dos ruedas. El parrillero le acertó varios disparos.

Aunque el suboficial fue llevado a un centro médico, falleció por la gravedad de las heridas.

“Hoy no murió solo un policía; le arrebataron la vida a un colombiano cuyo mayor sueño fue proteger la patria que lo vio nacer. Acompaño con todo mi corazón a la familia de nuestro patrullero Milton José Salas Rodríguez, vilmente asesinado en Ciénaga, Magdalena”, declaró el director de la Policía, general William Rincón.

Agregó que “honraremos su memoria y no descansaremos hasta que los responsables respondan ante la justicia”.

Salas es el segundo miembro de la Fuerza Pública asesinado en un lapso de 24 horas. El día anterior (jueves), las disidencias de las Farc atacaron un pelotón de soldados en el municipio de El Patía, en Cauca, matando a un uniformado y dejando cinco heridos.

El atentado fue perpetrado por el frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central, que usó drones para lanzarle artefactos explosivos a la tropa. El difunto fue el soldado profesional Johan Fernando Cuéllar Gaitán.

Con estos dos casos, ya son 152 uniformados asesinados en lo corrido de 2025, según datos del Ministerio de Defensa.

Le puede interesar: Francotirador del ELN mató a un policía que patrullaba las calles de El Tarra, Norte de Santander

Preguntas sobre la nota:

¿Cuántos policías han sido asesinados en Colombia en 2025?
152 uniformados, según datos del Ministerio de Defensa.
¿Qué otros ataques recientes han sufrido policías?
El día anterior, otro policía murió en ataque de disidencias de Farc en Cauca.
¿Qué medidas han tomado las autoridades?
La Policía promete justicia y fortalecer la seguridad de sus uniformados.
