Nueva hipótesis en la masacre de una familia en el Cesar: una de las víctimas tenía antecedentes judiciales

Una nueva línea de investigación tomó fuerza en el esclarecimiento de la masacre de una familia en el sur del Cesar. Las autoridades establecieron que el ataque armado estaba dirigido contra Anderson Rocha Núñez, una de las víctimas mortales, lo que refuerza la hipótesis de una retaliación ligada a disputas territoriales entre grupos armados ilegales que operan en esa zona del país y a su pasado judicial. Así lo confirmó el coronel William Morales, comandante de la Policía del Cesar, al señalar que el atentado ocurrió la noche del 20 de diciembre, hacia las 9:45 p. m., en el corregimiento de Morrison, jurisdicción del municipio de Río de Oro. Según el oficial, hombres armados interceptaron a las víctimas y dispararon de manera indiscriminada contra quienes se movilizaban en una motocicleta.

De acuerdo con la investigación, Anderson Rocha Núñez, de 43 años, se desplazaba junto a su compañera sentimental, Nelly Geraldinne García Mejía, y dos menores de edad, cuando fueron atacados por sicarios que se movilizaban en otra motocicleta. Rocha Núñez, García Mejía y la niña Melissa, de 12 años, murieron en el lugar. Una menor de cinco años logró sobrevivir.

El coronel Morales explicó que el sector donde ocurrió el crimen es una zona históricamente impactada por la presencia de estructuras criminales, entre ellas el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, el ELN y disidencias armadas, lo que ha intensificado la violencia en el corredor que conecta al Cesar con Norte de Santander. Lea aquí: Las Zonas de Ubicación Temporal, la apuesta tardía para salvar la “paz total” En ese contexto, las autoridades confirmaron que Rocha Núñez registraba antecedentes judiciales por tráfico y porte de armas, información que permitió orientar con mayor precisión la investigación. “Esto nos indica que, efectivamente, el hecho iba direccionado contra su humanidad”, señaló el oficial, al explicar que el ataque no habría sido aleatorio.

Fuentes del proceso indicaron que, además de esas anotaciones, Rocha Núñez enfrentó una condena por porte ilegal de armas y hurto calificado. El 13 de abril de 2014 fue sentenciado a 13 años y cinco meses de prisión, pena que cumplió en la cárcel de alta seguridad La Tramacúa, en Valledupar. En marzo de 2021, un juzgado de Aguachica le concedió el beneficio de libertad condicional. El crimen se produjo luego de que la familia asistiera a una novena en una vivienda del corregimiento de Morrison. Tras el encuentro, regresaban a su hogar en el sector conocido como Los Ángeles, en una vía que conecta a Río de Oro con municipios cercanos a Ocaña (Norte de Santander) y Aguachica (Cesar), cuando fueron interceptados. Sobre la menor sobreviviente, la Policía confirmó que se encuentra fuera de peligro y que se activaron los protocolos para el restablecimiento de sus derechos. Conozca: Liberaron a los 18 soldados secuestrados en el Chocó tras 36 horas de retención durante operativos contra el ELN “Nuestro equipo de la Comisaría de Familia se puso al tanto para darle acompañamiento a esta niña que quedó siendo víctima de este conflicto armado, un conflicto absurdo que no sabemos qué es lo que se está peleando, colombianos contra colombianos, generando derramamiento de sangre injusto”, manifestó el alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio. Las autoridades continúan recolectando información para establecer si el ataque guarda relación directa con disputas territoriales entre grupos armados o con hechos asociados al pasado judicial de la víctima, líneas que ahora concentran el foco de la investigación.

