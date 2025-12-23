“Es un precedente riesgoso para la democracia”: las fuertes reacciones a la emergencia económica de Petro, que va por nuevos impuestos

El Gobierno Nacional publicó el decreto que declara la emergencia económica por 30 días, una medida con la que busca aliviar las presiones fiscales de la Nación y financiar el Presupuesto General de 2026.
El objetivo central es conseguir cerca de $16 billones adicionales, luego del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.
Con la firma de todos los ministros, el llamado “decreto madre” ya está en firme y el Ejecutivo anunció que en los próximos días expedirá los decretos reglamentarios que permitirán imponer nuevos impuestos, esta vez por la vía excepcional.
En términos políticos, el mensaje fue directo, el presidente Gustavo Petro decretó la emergencia económica para imponer tributos que el Congreso le negó, una decisión que desde ya enfrenta una fuerte controversia jurídica y constitucional.
