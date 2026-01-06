x

Dos policías muertos y dos más heridos en Cartagena del Chairá, Caquetá: ataque se atribuye a disidencias de las Farc

El comandante de la Policía del Caquetá, el coronel César Pinzón, le adjudicó el ataque a la estructura Rodrigo Cadete del Estado Mayor de Bloques y Frentes, al mando de alias Urias.

  • En el ataque fallecieron el subintendente Luis Alfonso Flórez Flórez y el patrullero Rusbel Lesmes Moreno. Foto: Policía Nacional.
El Colombiano
hace 10 horas
Dos policías murieron y otros dos resultaron heridos tras un ataque armado ocurrido la noche del este lunes 5 de enero en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá. Los hechos se registraron hacia las 7:50 pm, cuando uniformados de la Estación de Policía realizaron labores de patrullaje y control en el sector.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, tres hombres armados con armas cortas y largas atacaron a los policías y luego emprendieron la huida del lugar.

En el hecho fallecieron el subintendente Luis Alfonso Flórez Flórez y el patrullero Rusbel Lesmes Moreno, mientras que resultaron lesionados el intendente Jhorjan Márquez Souza y el subintendente Jhon Ferney Suárez Taborda.

Las autoridades indicaron que en la zona delinquen estructuras armadas ilegales identificadas como el Frente Rodrigo Cadete del EMBF y la estructura Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC).

Además, señalaron que previamente existían alertas de inteligencia sobre posibles acciones ofensivas por parte de estos grupos en el municipio.

Las autoridades anunciaron que se encuentran realizando las investigaciones respectivas para dar con el paradero de los responsables del ataque y que además están en mediode operaciones que se enfocan en reforzar las medidas de seguridad en la región.

Pronunciamiento del director de la Policía

El general William Rincón Zambrano, por medio de un mensaje que compartió en su cuenta de X (antes Twitter), aseguró que rechazaba “con total contundencia el cobarde asesinato de nuestros policías, el subintendente Luis Alfonso Flórez Flórez y el patrullero Rusbel Alfredo Lesmes Moreno, ocurrido en Cartagena del Chairá, Caquetá, mientras cumplían con su deber constitucional de proteger a los colombianos”.

Por su parte, en entrevista con la W, el coronel César Pinzón, al ser cuestionado por otros ataques hacia policías en este municipio durante el año pasado, aseguró que “el año anterior no tuvimos ningún tipo de acción contra la Policía Nacional”.

El coronel descubrió que justamente este ataque “es la primera acción que ocurre este año, todo el año, hemos estado en permanente alerta relacionada con sus intenciones”.

Agregó, descartando que este atentado se haya tratado de una agresión en contra del municipio, que “es una acción que, de acuerdo a los elementos de información, iba dirigida a nuestros uniformados".

