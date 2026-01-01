Fuerzas Militares anuncian refuerzo de operaciones para recuperar el control en el Catatumbo

Tras ocho días de recrudecimiento de la crisis de orden público en la región del Catatumbo, la cúpula militar se desplazó al departamento de Norte de Santander para liderar una verificación operacional inmediata del dispositivo de seguridad desplegado en la zona.
La visita tuvo como objetivo reforzar el control territorial, evaluar las acciones en curso y priorizar la protección de la población civil, que ha quedado en medio de las confrontaciones entre el Eln y las disidencias de las Farc.