x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Fuerzas Militares anuncian refuerzo de operaciones para recuperar el control en el Catatumbo

Tras más de una semana de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, la cúpula militar llegó a Norte de Santander para reforzar el control territorial en el Catatumbo y priorizar la protección de la población civil afectada por la violencia.

  • La cúpula militar se desplazó a Norte de Santander para evaluar el dispositivo de seguridad y reforzar las operaciones en el Catatumbo. FOTO: Segunda División del Ejercito Nacional vía X.
    La cúpula militar se desplazó a Norte de Santander para evaluar el dispositivo de seguridad y reforzar las operaciones en el Catatumbo. FOTO: Segunda División del Ejercito Nacional vía X.
Andrea Lara
Andrea Lara
01 de enero de 2026
bookmark

Tras ocho días de recrudecimiento de la crisis de orden público en la región del Catatumbo, la cúpula militar se desplazó al departamento de Norte de Santander para liderar una verificación operacional inmediata del dispositivo de seguridad desplegado en la zona.

Conozca: Ejército destruyó un semillero de coca con 25.000 plantas a disidencias que tienen asignadas Zonas de Ubicación Temporal

La visita tuvo como objetivo reforzar el control territorial, evaluar las acciones en curso y priorizar la protección de la población civil, que ha quedado en medio de las confrontaciones entre el Eln y las disidencias de las Farc.

“Vamos a tomar las medidas que correspondan para poder proteger la población civil”, afirmó el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares.

El alto oficial señaló que ya hay tropas en desplazamiento y en movimiento, con el apoyo de la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Ejército, para estabilizar la situación y enfrentar a los grupos armados ilegales que, según indicó, están afectando directamente a las comunidades.

Garantizar que estos bandidos que se encuentran en confrontaciones armadas, afectando a la población civil, poderlos sacar del sector”, agregó.

Lea también: Petro cambia otra vez la cúpula militar, ¿por qué?

Mientras avanzan las operaciones militares, continúa el desplazamiento de población campesina desde zonas rurales del Catatumbo.

En particular, habitantes del corregimiento Filo el Gringo, en jurisdicción del municipio de El Tarra, han llegado en las últimas horas a Ocaña. De acuerdo con los reportes, más de 56 familias se han desplazado hacia ese municipio en las últimas 48 horas, en medio del temor generado por los enfrentamientos armados.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida