Cayó en Medellín presunto “narco invisible” del Clan del Golfo

La Policía Nacional informó recientemente sobre un importante golpe estructural contra las redes del narcotráfico del Clan del Golfo, tras la captura de uno de sus “narcos invisibles” en Medellín.

Según informó por medio de su cuenta en la red social X el director de la Policía, el general William Rincón, en la capital antioqueña fue detenido un hombre identificado como Amaury Santacruz Rodríguez, alias “Amaury”. De acuerdo con el Director, alias Amaury es un importante narco al servicio del Clan del Golfo el cual contaba con una orden de captura con fines de extradición por el delito de tráfico de drogas, emitida por una Corte del estado de Texas, en Estados Unidos.





Las autoridades señalaron que el detenido era responsable del envío de clorhidrato de cocaína hacia territorio estadounidense. De hecho, a su estructura criminal se le atribuyen incautaciones de 1,2 toneladas de droga en Panamá y 1,3 toneladas en Costa Rica, en el marco de operaciones de cooperación internacional.

Rincón destacó el estatus de “narco invisible” de Santacruz y que su captura hace parte esencial del desmantelamiento de redes criminales transnacionales, mediante el trabajo articulado con otros países.