“No son moneda de negociación”: De la Espriella rechaza “canje” de policías secuestrados por el ELN

El ELN reveló este jueves un video en el que aparecen con vida tres policías secuestrados hace un mes en la vía que comunica a Ocaña con Cúcuta, en Norte de Santander. Se trata del mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, integrantes de la Dijín. Lea también: Racha terrorista contra sedes de Fuerza Pública: van 12 atacadas por retaliaciones al nuevo gobierno Tras conocerse la prueba de supervivencia, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el grupo armado también mantiene secuestrada a la ciudadana Angi Jácome y rechazó la posibilidad de un eventual canje planteado por el ELN. “NO habrá canje. La vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación”, afirmó el mandatario. De la Espriella aseguró que desde el 17 de agosto ordenó desplegar “todas las capacidades de la Fuerza Pública” para ubicar a los secuestrados y llevar ante la justicia a los responsables. Señaló que esa orden continúa vigente y que las operaciones serán intensificadas. “Libérenlos inmediatamente, sanos y salvos, y sin condiciones”, exigió.

La prueba de vida que publicó el ELN

El ELN aseguró a los familiares de los secuestrados que los tres uniformados permanecen en buenas condiciones de salud. El grupo armado señaló que ha recibido mensajes en los que se solicita la liberación de los policías, pero sostuvo que continuarán retenidos mientras, según su versión, se esclarecen las acciones que presuntamente venían realizando. Fue en ese mismo texto que el ELN dejó abierta la posibilidad de un eventual canje de los tres uniformados: “La posibilidad de recuperación de la libertad o canje siempre es una posibilidad que el ELN valora”.

El clamor de las familias

EL COLOMBIANO habló con la hermana de Erika Monroy, Yeimy Monroy, quien señaló que su familia no había tenido noticias de la patrullera desde su secuestro. Esta semana, de hecho, los familiares de los policías secuestrados organizaron varios plantones para pedir su liberación. Uno de ellos en Pauna (Boyacá), de ese departamento son originarios dos de los secuestrados. ”No más indiferencia”, gritaban en arengas. “Ni secuestro, ni olvido”, repetían; “sí a la vida, no al secuestro”. Con ese mensaje le pidieron al Gobierno Nacional y local que siguieran en las labores de búsqueda de los uniformados. ”Duele ver como en este país todo parece olvidarse tan rápido (...). Pedimos que no la olviden”, escribió otra de las familiares de Erika en sus redes sociales.

“Como administración municipal, rechazamos contundentemente todo tipo de actos que atenten contra la vida y la libertad de nuestros ciudadanos, más aún cuando se trata de nuestros uniformados que laboran por el bienestar de los colombianos”, señalaron desde la Alcaldía de Pauna desde hace semanas, de donde es oriundo Édison Yesid Medina. Por su parte, Yeimy pidió al Gobierno que “establezca canales de comunicación para poder saber donde están (...). Pedimos que nos permitan establecer comunicación con la Iglesia, con Naciones Unidas, con la Cruz Roja (...). Le pedimos a los grupos armados que les respeten su vida, es una mujer que se levanta a diario a luchar por sus sueños”.

¿Qué se sabe del día del secuestro?

El vehículo en el que se movilizaban los tres uniformados fue interceptado el lunes 17 de agosto en el sector de La Curva, cuando salían de una estación de policía de Ocaña rumbo a Cúcuta. Hombres armados que se desplazaban en dos camionetas obligaron a los policías a bajarse del vehículo y los trasladaron hacia el interior del corregimiento. El automóvil, un Chevrolet Spark GT rojo, quedó abandonado en medio de la carretera.

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