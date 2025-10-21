Uribe ofreció “excusas” a la justicia y agradeció a Vicky Dávila tras su absolución, ¿por qué?

El expresidente Álvaro Uribe Vélez dio las primeras declaraciones públicas sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de revocar la sentencia a 12 años de prisión que le habían impuesto en agosto un juzgado de conocimiento. En una corta declaración, el líder del Centro Democrático ofreció “excusas a la Justicia y a la Procuraduría por todo el tiempo que he quitado por este proceso” y dijo que “lo único que les puedo decir es que he dicho la verdad a mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública”.
Le puede interesar: ¿Senador o vicepresidente en 2026? Absolución de Uribe abre nueva “encrucijada” en el Centro Democrático.
Así mismo, aseguró que “expreso mi gratitud a Vicky Dávila y a Semana, que en su momento revelaron ante la opinión pública los fundamentos de este proceso”.
Por otro lado, dijo que hace “votos para que personas que han sufrido este proceso, como Diego Cadena y el magistrado Álvaro Hernán Prada, puedan superar las dificultades”. Ellos fueron vinculados a otros procesos judiciales por los mismos hechos que tuvieron a Uribe en juicio.