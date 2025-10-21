Uribe ofreció “excusas” a la justicia y agradeció a Vicky Dávila tras su absolución, ¿por qué?

El expresidente Álvaro Uribe Vélez dio las primeras declaraciones públicas sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de revocar la sentencia a 12 años de prisión que le habían impuesto en agosto un juzgado de conocimiento. En una corta declaración, el líder del Centro Democrático ofreció “excusas a la Justicia y a la Procuraduría por todo el tiempo que he quitado por este proceso” y dijo que “lo único que les puedo decir es que he dicho la verdad a mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública”. Le puede interesar: ¿Senador o vicepresidente en 2026? Absolución de Uribe abre nueva “encrucijada” en el Centro Democrático. Así mismo, aseguró que “expreso mi gratitud a Vicky Dávila y a Semana, que en su momento revelaron ante la opinión pública los fundamentos de este proceso”. Por otro lado, dijo que hace “votos para que personas que han sufrido este proceso, como Diego Cadena y el magistrado Álvaro Hernán Prada, puedan superar las dificultades”. Ellos fueron vinculados a otros procesos judiciales por los mismos hechos que tuvieron a Uribe en juicio.

“Ofrezco mis excusas a la Justicia y a la Procuraduría, por todo el tiempo que les he quitado por este proceso. La única garantía que les doy es que, he dicho a lo largo de esta extensa vida pública, la verdad a mis compatriotas”, señaló el político antioqueño. Al final de su intervención desde Rionegro (Antioquia), el exmandatario manifestó que le pide “a la providencia energía y tranquilo discernimiento para trabajar por Colombia” y que le “dé toda la nobleza para luchar por este gran pueblo del que me siento muy orgulloso en pertenecer: el gran pueblo colombiano”. Uribe Vélez se abstuvo de hacer comentarios sobre el recurso de casación que el senador Iván Cepeda y su abogado, Miguel Ángel del Río, anunciaron que presentarán ante la Corte Suprema de Justicia.

Vale recordar que el recurso de casación es una vía extraordinaria a la que pueden acudir las partes de un proceso judicial una vez concluida la primera y segunda instancia. Según establece el propio Código Penal (Ley 906 de 2004), la casación le apuesta “al respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios y la unificación de la jurisprudencia”. EL COLOMBIANO consultó al abogado César Augusto Vargas, especialista en Derecho Penal y magíster en Criminología y Ejecución Penal, quien sostuvo que la casación tiene lugar cuando la sentencia de segunda instancia afecta derechos o garantías fundamentales por hechos como la interpretación errónea o aplicación indebida de una norma, así como desconocimiento del debido proceso. El jurista advirtió que, lejos de ser una tercera instancia judicial, en la casación se analizan puntos específicos y fácticos, buscando con ello subsanar un “error garrafal, un error de hecho o de derecho en la sentencia”.