Cancillería niega que psicóloga sea la peluquera y maquillista de Rosa Villavicencio

La Cancillería de Colombia se pronunció este jueves por la información que circuló sobre el nombramiento de una asesora, quien fue señalada como la estilista y peluquera de la ministra Rosa Yolanda Villavicencio. En un comunicado, esa entidad negó eso y dijo que “carece de sustento y desconoce tanto la trayectoria profesional de la funcionaria como las responsabilidades que desempeña”.

En la misma comunicación, recordó que Angie Paola Valderrama Rojas, la mujer señalada como “la persona que le arregla el cabello y demás detalles de maquillaje a la Canciller”, es profesional en psicología con opción en ciencia política de la Universidad de los Andes y magíster en Derechos Humanos de la Universidad de Lund, Suecia. Además, hizo su práctica académica en el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

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“Cuenta con experiencia profesional en entidades del orden nacional y distrital, entre ellas la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno. Asimismo, ha trabajado en organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)”, mencionó el ministerio.