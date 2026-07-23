Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Cancillería niega que psicóloga sea la peluquera y maquillista de Rosa Villavicencio

La entidad defendió el nombramiento de Angie Paola Valderrama como asesora del despacho de la canciller desde agosto de 2025.

  • La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, llegó al cargo en julio de 2025. FOTO COLPRENSA
    La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, llegó al cargo en julio de 2025. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La Cancillería de Colombia se pronunció este jueves por la información que circuló sobre el nombramiento de una asesora, quien fue señalada como la estilista y peluquera de la ministra Rosa Yolanda Villavicencio. En un comunicado, esa entidad negó eso y dijo que “carece de sustento y desconoce tanto la trayectoria profesional de la funcionaria como las responsabilidades que desempeña”.

En la misma comunicación, recordó que Angie Paola Valderrama Rojas, la mujer señalada como “la persona que le arregla el cabello y demás detalles de maquillaje a la Canciller”, es profesional en psicología con opción en ciencia política de la Universidad de los Andes y magíster en Derechos Humanos de la Universidad de Lund, Suecia. Además, hizo su práctica académica en el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Le puede interesar: Denuncian que mujer que arregla el pelo y maquilla a canciller Villavicencio fue nombrada en cargo con salario de más de $14 millones.

“Cuenta con experiencia profesional en entidades del orden nacional y distrital, entre ellas la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno. Asimismo, ha trabajado en organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)”, mencionó el ministerio.

Por otro lado, la Cancillería defendió el nombramiento de Valderrama como asesora, desde donde “ha ejercido funciones técnicas y de asesoría en dependencias asociadas al Despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con las responsabilidades propias de su cargo”.

La psicóloga, dijo la institución, está desempeñándose como coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Política Exterior Feminista y Asuntos de Género; desde allí lidera y articula acciones relacionadas con la implementación y seguimiento de la Política Exterior Feminista de Colombia.

“El Ministerio considera especialmente grave que se difundan afirmaciones que desconocen las credenciales académicas, la experiencia laboral y las funciones efectivamente desempeñadas por una servidora pública, y que pretendan reducir su ejercicio profesional a labores que no corresponden a su cargo ni a las responsabilidades para las cuales fue vinculada”, agregó la comunicación.

Vale recordar que la información difundida por el periodista Melquisedec Torres señalaba que fuentes de ese ministerio conocen a la mujer como la persona que le arregla el cabello y otros detalles de maquillaje y presentación personal a la canciller Rosa Villavicencio. Así mismo, señalan que la funcionaria ha viajado varias veces con ella al exterior.

La profesional Angie Paola Valderrama Rojas fue nombrada en el cargo de asesora grado 15 en agosto de 2025, en donde devenga un sueldo mensual de más de $14 millones.

En medio de esto, la Cancillería pidió esta semana a todos los jefes de misión diplomática de Colombia que presenten su carta de renuncia, en cumplimiento de la disposición legal que obliga a los embajadores a poner sus cargos a consideración cuando concluya el período constitucional del presidente bajo el cual fueron designados. Sin embargo, lo que llama la atención es que los obligan a presentar su renuncia antes del 7 de agosto.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Angie Paola Valderrama y por qué la Cancillería de Colombia defendió su nombramiento?
La Cancillería afirmó que Angie Paola Valderrama es psicóloga, magíster en Derechos Humanos y funcionaria con experiencia en entidades públicas y organismos internacionales. La entidad rechazó las versiones que la presentaban únicamente como estilista de la ministra y defendió que cumple funciones técnicas de asesoría.
¿Por qué surgió la polémica sobre la asesora de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio?
La controversia comenzó tras difundirse versiones que señalaban que la asesora realizaba labores de imagen personal para la canciller. El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió que esas afirmaciones desconocen su trayectoria profesional y las funciones oficiales que desempeña.
¿Qué funciones tiene una asesora en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia?
Las funciones dependen del cargo asignado y pueden incluir asesoría técnica, formulación de políticas públicas, coordinación institucional y apoyo estratégico. En este caso, la Cancillería indicó que la funcionaria coordina temas relacionados con la Política Exterior Feminista y asuntos de género.
¿Qué consecuencias puede tener una polémica por un nombramiento en la Cancillería de Colombia?
Estos casos suelen generar debate público y pueden motivar solicitudes de información, investigaciones o pronunciamientos oficiales. Si existen cuestionamientos, las autoridades competentes pueden revisar el proceso de nombramiento, mientras la información disponible continúa actualizándose conforme avancen las verificaciones.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos