Inició la capacitación de jueces y notarios para el escrutinio de las presidenciales

Una capacitación para más de 9.000 personas que hacen parte de las comisiones escrutadoras, incluyendo a los jueces, anunciaron el registrador nacional Hernán Penagos y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa Moreno.
De acuerdo con el registrador Penagos, la formación recoge cuatro componentes la formación electoral de jueces de la República, notarios y registradores de instrumentos públicos en todo el país.
Le puede interesar: Votantes en Colombia “tienen que tomar decisiones fuertes” en 2026: líder en salud mundial.
Las capacitaciones departamentales serán lideradas por las delegaciones departamentales de la Registraduría Nacional para capacitar a los miembros de las comisiones escrutadoras en cada uno de los departamentos del país.