Inició la capacitación de jueces y notarios para el escrutinio de las presidenciales

Una capacitación para más de 9.000 personas que hacen parte de las comisiones escrutadoras, incluyendo a los jueces, anunciaron el registrador nacional Hernán Penagos y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa Moreno. De acuerdo con el registrador Penagos, la formación recoge cuatro componentes la formación electoral de jueces de la República, notarios y registradores de instrumentos públicos en todo el país. Le puede interesar: Votantes en Colombia “tienen que tomar decisiones fuertes” en 2026: líder en salud mundial. Las capacitaciones departamentales serán lideradas por las delegaciones departamentales de la Registraduría Nacional para capacitar a los miembros de las comisiones escrutadoras en cada uno de los departamentos del país.

Otro temas es la Ruta de Formación Electoral: Fortaleciendo la Democracia, que son talleres teórico-prácticos desarrollados en coordinación con la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” del Consejo Superior de la Judicatura; también está la capacitación a la plataforma ‘aConfiar’, un curso virtual diseñado por la Registraduría Nacional para afianzar los conocimientos técnicos de los miembros de las comisiones escrutadoras. El cuarto aspecto es son los recursos didácticos y prácticos para la educación electoral permanente de escrutadores y claveros, con información oficial, oportuna y veraz sobre las elecciones.

Penagos, destacó que “es determinante que todos los actores del proceso electoral, especialmente los miembros de las comisiones escrutadoras, quienes declaran los resultados en cada uno de los municipios del país, cuenten con amplias capacidades técnicas para desempeñar con rigurosidad sus funciones. Su labor es clave para garantizar la integridad y transparencia de las elecciones del próximo 31 de mayo, cuando se lleve a cabo la primera vuelta presidencial. Por esta razón, junto con el Consejo Superior de la Judicatura, estructuramos este completo plan de capacitación”.