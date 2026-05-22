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Inició la capacitación de jueces y notarios para el escrutinio de las presidenciales

Esos funcionarios del Estado son los encargados de verificar y consolidar los resultados de las votaciones que se conocen en el preconteo el día de las elecciones.

  • La primera vuelta de las elecciones presidenciales será el próximo 31 de mayo. FOTO COLPRENSA
    La primera vuelta de las elecciones presidenciales será el próximo 31 de mayo. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
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Colprensa
hace 2 horas
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Una capacitación para más de 9.000 personas que hacen parte de las comisiones escrutadoras, incluyendo a los jueces, anunciaron el registrador nacional Hernán Penagos y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa Moreno.

De acuerdo con el registrador Penagos, la formación recoge cuatro componentes la formación electoral de jueces de la República, notarios y registradores de instrumentos públicos en todo el país.

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Las capacitaciones departamentales serán lideradas por las delegaciones departamentales de la Registraduría Nacional para capacitar a los miembros de las comisiones escrutadoras en cada uno de los departamentos del país.

Otro temas es la Ruta de Formación Electoral: Fortaleciendo la Democracia, que son talleres teórico-prácticos desarrollados en coordinación con la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” del Consejo Superior de la Judicatura; también está la capacitación a la plataforma ‘aConfiar’, un curso virtual diseñado por la Registraduría Nacional para afianzar los conocimientos técnicos de los miembros de las comisiones escrutadoras.

El cuarto aspecto es son los recursos didácticos y prácticos para la educación electoral permanente de escrutadores y claveros, con información oficial, oportuna y veraz sobre las elecciones.

Penagos, destacó que “es determinante que todos los actores del proceso electoral, especialmente los miembros de las comisiones escrutadoras, quienes declaran los resultados en cada uno de los municipios del país, cuenten con amplias capacidades técnicas para desempeñar con rigurosidad sus funciones.

Su labor es clave para garantizar la integridad y transparencia de las elecciones del próximo 31 de mayo, cuando se lleve a cabo la primera vuelta presidencial. Por esta razón, junto con el Consejo Superior de la Judicatura, estructuramos este completo plan de capacitación”.

A su turno, la magistrada Novoa Moreno, afirmó que destacó que “la transparencia electoral se protege con instituciones sólidas, servidores públicos preparados y ciudadanos que confían en la democracia. Desde la Rama Judicial asumimos con rigor y responsabilidad nuestra tarea de garantizar procesos electorales íntegros, legítimos y confiables para todos los colombianos”.

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Vale recordar que el escrutinio es la verificación y consolidación de los resultados de las votaciones que se conocen en el preconteo el día de las elecciones, en el cual se hace el conteo de los votos depositados en las urnas en favor de un candidato. Ese proceso es diferente al preconteo, que son los resultados electorales que se entregan el domingo de la elección a través de la página web de la Registraduría, que tiene carácter informativo, pero carece de valor jurídico vinculante.

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