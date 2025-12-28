Del dicho al hecho: 5 temas en los que Petro se ha traicionado a sí mismo como Presidente

Un gobierno inicia antes de que sea elegido. Las palabras, el discurso y hasta las acciones de la persona escogida como presidente dictaminan, desde antes, el rumbo de un mandato. En el caso del presidente Gustavo Petro han sido varios los reversazos, giros o maniobras frente a lo que dijo cuando fue congresista, luego candidato y, finalmente, al ser ungido como jefe de Estado. A veces, ni siquiera se pueden contar con los dedos de una sola mano.
Sin embargo, EL COLOMBIANO encontró cinco temas principales en los que el mandatario se ha tenido que morder la lengua y virar en su discurso. Desde los bombardeos a menores, que tanto criticó en 2019, hasta los casos de corrupción que en su momento rechazó con contundencia cuando era congresista. Se ha tenido que comer sus propias palabras y no es un asunto menor cuando un líder se elige con unas banderas y termina haciendo lo contrario.
Para Cristian Rojas, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, estos cambios en el discurso se explican porque, cuando “él era senador o candidato podía actuar de manera mucho más ideológica, aunque es un presidente muy ideológico; de todas formas, antes podía hablar simplemente desde sus teorías, desde su visión de lo que podía hacer el país, la sociedad, la acción del Estado”. En otras palabras, como dice aquella frase: “Se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa”.
Peor aún, lo de Petro parece que no es una ambigüedad, pues según el experto, pues no asume de manera abierta que ha cambiado, al contrario, “hace parecer que no”.
“No responde haciendo mea culpa, sino que trata de justificar lo que ocurrió, de presentarlo como distinto a lo que ha ocurrido antes. Eso significa que tiene que dar un viraje en su posición. Aunque quiera hacer parecer que no, que mantiene la coherencia, realmente si hay un viraje”, concluye.
UNGRD: El mayor escándalo de corrupción
Hace apenas una semana, dos exministros de Petro fueron enviados a la cárcel por el desfalco a la UNGRD. Otro funcionario de la entraña de Palacio, además, es prófugo de la justicia y huyó a Nicaragua, donde lleva una vida de todo menos de criminal pues se la pasa en fiestas. Otra alta exfuncionaria ya fue condenada. Sus nombres son Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial.
Los cuatro, entre otros, hicieron parte del círculo cercano de Petro que, tras destaparse el entramado de corrupción más grande que ha enfrentado su gobierno hasta el momento, tuvieron que dar un paso al costado.
Según la Fiscalía, Bonilla y Velasco “lideraban una asociación criminal para corromper a congresistas” mediante sobornos, con el fin de coordinar coimas que permitieran la aprobación de las reformas sociales impulsadas por el autodenominado “Gobierno del Cambio” en el Congreso.