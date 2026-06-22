Las claves de la victoria de Abelardo: votos decisivos en Antioquia, Valle y Bogotá

En la política, como en el fútbol, se puede ganar por un gol o por un punto porcentual. En el caso de las elecciones presidenciales en Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella ganó por menos de uno. El final del preconteo de la segunda vuelta fue casi un votofinish que dejó una distancia de 250.830 votos entre el abogado penalista y el senador Iván Cepeda: cifra que, en términos porcentuales, corresponde al 0,96 %. La votación fue de 12.959.542 votos (49,66 %) para el ganador y de 12.708.712 (48,70 %) para el perdedor. Le puede interesar: Con una diferencia menor a 200.000 votos, Abelardo de la Espriella derrotó a Cepeda en segunda vuelta. Con el diario del lunes, las cifras de los resultados de la elección presidencial dejan al menos tres claves para el triunfo de De la Espriella: los números que obtuvieron ambos candidatos en Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia. Son tres territorios que —además de la Costa Norte— resultan decisivos para toda elección.

Abelardo creció en Bogotá y el Valle, en comparación con Rodolfo Hernández en 2022

Aunque el ahora presidente electo perdió frente a Cepeda en Bogotá y Valle del Cauca —dos zonas que son bastiones de la izquierda—, su votación marcó un incrementó frente a lo que sacó el candidato de derecha en 2022. Lo que refleja que aunque el progresismo mantiene su fuerza electoral, el otro espectro ideológico ganó terreno sacando más gente a votar.

En la capital de la República, el abogado obtuvo 1.933.243 apoyos, mientras que su contrincante sacó 2.235.514. Entre ambos hubo una diferencia de 302.271 votos, que se refleja en un 7,1 %. A pesar de la distancia entre los candidatos, los resultados marcan que la distancia entre la derecha y la izquierda se acortó en Bogotá, que es una plaza que desde inicios de este siglo marca una tendencia hacia el petrismo. Esto se refleja en que en 2022, Gustavo Petro sacó 2.253.997 votos (58,59 %) y Rodolfo Hernández abarcó 1.480.198 (38,48 %): la diferencia fue de 773.799 sufragios (20,11 %). En otras palabras: en Bogotá la izquierda perdió fuerza electoral con Cepeda en 2026, mientras que la derecha ganó espacio con De la Espriella en una plaza que desde 2014 le es esquiva.

Por su parte, en el Valle del Cauca ocurrió un fenómeno parecido al de la capital, en el que el petrismo pierde terreno —a pesar de ganar— ante una derecha que avanzó en medio de una elecciones que contó con una participación histórica. En la elección de 2022, Petro venció con 1.310.236 (63,85 %) sufragios a Rodolfo Hernández, que sacó 695.059 (33,87 %) votos. En 2026, sin embargo, el porcentaje electoral de la izquierda disminuyó lo que la derecha aumentó. Iván Cepeda sacó 1.404.083 (60,82 %), mientras que Abelardo tuvo 870.000 (37,68 %). En esa zona del país la distancia entre el petrismo y la nueva derecha pasó del 29,98 % en 2022 al 23,14 %.

El crecimiento a la par en Antioquia

En Antioquia —un bastión histórico de la derecha— los resultados de las elecciones de 2026 marcaron un avance del 0,12 % para el candidato presidencial de ese sector político: lo que refleja más bien una consolidación.

Este año Abelardo de la Espriella sacó 363.134 votos más de los que sacó Rodolfo Hernández en 2022. En las elecciones pasadas el ingeniero y exalcalde de Bucaramanga obtuvo 1.822.700 (63,93 %) apoyos, mientras que en 2026 el empresario logró 2.185.834 (64,42 %) apoyos: un apoyo que subió en un 0,48 %. Entre tanto, el candidato Iván Cepeda logró un 0,37 % más de votos que el presidente Gustavo Petro. El senador sacó 191.676 más en comparación con su padrino político en 2022. En 2026 el petrismo obtuvo 1.133.681 apoyos (33,41 %), mientras que en la elección pasada quedó con 942.005 sufragios (33,04 %). Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El presidente electo Abelardo de la Espriella se posesionará en la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto y gobernará hasta 2030. Preguntas frecuentes

¿Cuál fue el departamento donde Abelardo de la Espriella obtuvo más apoyo? Antioquia fue uno de los territorios más importantes para la victoria de Abelardo, aportando una de las mayores diferencias frente a su rival en la segunda vuelta presidencial. ¿Qué papel tuvo Bogotá en la elección presidencial de 2026? La capital registró un crecimiento significativo en la votación de Abelardo, contribuyendo a ampliar la ventaja nacional que aseguró su llegada a la Presidencia. ¿Cuáles regiones fueron decisivas para el resultado final? Antioquia, Bogotá y el Valle del Cauca concentraron buena parte del crecimiento electoral que permitió a Abelardo imponerse en la segunda vuelta. ¿En qué departamentos ganó Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta? El presidente electo obtuvo victorias en varios departamentos del país, destacándose Antioquia, sectores del Eje Cafetero y otras regiones donde logró ampliar su ventaja frente a Iván Cepeda.