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¿Cómo será la primera “Milagro Week”? Así es la tarea de José Manuel Restrepo para impulsar inversión

El Gobierno presentará un portafolio de 176 proyectos ante inversionistas y fondos internacionales. La cita, liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín.

  • En la semana de Alto Nivel por la asamblea de Naciones Unidas, el vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió con empresarios de otros países para hacer un piloto sobre la propuesta. FOTOS: Vicepresidencia y Colprensa
    En la semana de Alto Nivel por la asamblea de Naciones Unidas, el vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió con empresarios de otros países para hacer un piloto sobre la propuesta. FOTOS: Vicepresidencia y Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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¿Cuál ha sido el papel del vicepresidente José Manuel Restrepo?

Desde que Restrepo fue anunciado como fórmula de De la Espriella, la lectura era que el hoy vicepresidente sería la cara más “técnica” y “moderada” de la dupla.

Y es que en lo que va del gobierno de Abelardo de la Espriella, el vicepresidente José Manuel Restrepo se ha consolidado como una de las figuras más relevantes de la administración, señalan expertos.

Esto se debe, sobre todo, por el papel que asumió frente a uno de los asuntos que más preocupa al Ejecutivo: la economía.

Su función, de acuerdo con el análisis de la analista política Patricia Muñoz Yi, ha ido mucho más allá de un rol protocolario. Restrepo ha quedado con responsabilidades relacionadas con crecimiento, atracción de inversión, modernización del Estado y articulación entre los sectores público y privado.

“El objetivo último (con la “Milagro Week”) es fortalecer la imagen del país como un destino de inversión que pueda atraer y generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo regional”, agrega Muñoz.

En particular, el vicepresidente ha asumido tareas relacionadas con la inversión extranjera y con grandes proyectos en sectores estratégicos como energía, innovación y competitividad.

Este papel responde tanto a la delegación de funciones que le hizo el presidente como al perfil con el que llegó a la Vicepresidencia: una trayectoria técnica y credibilidad entre empresarios e inversionistas.

Sin embargo, cualquier balance sobre su gestión todavía sería preliminar, agrega la analista política. Hasta ahora, buena parte del trabajo se ha concentrado en reuniones, acercamientos y conversaciones con actores nacionales e internacionales.

El verdadero resultado dependerá de que sus acciones se traduzcan en proyectos financiados, inversiones concretas y obras ejecutadas.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la Milagro Week?
Es una serie de jornadas para buscar inversión en distintas regiones del mundo, en las que el Gobierno presenta proyectos que requieren recursos y busca alianzas con inversionistas nacionales e internacionales.
¿Cuándo y dónde será la primera?
El 16 de noviembre en Nueva York. Luego el recorrido llegaría a Europa, Oriente Próximo y América Latina.
¿Qué proyectos presentará Colombia?
Un portafolio de 176 proyectos, 37 de ellos prioritarios, en infraestructura, energía, minerales críticos, turismo y tecnología. La lista específica aún no se conoce.
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