Nombran nuevo interventor en Coosalud EPS, ¿qué implica para los pacientes?

El superintendente de Salud, Daniel Quintero, nombró a Mauricio Jaramillo Cuartas como nuevo interventor de Coosalud EPS. La entidad cuenta con más de 3.3 millones de afiliados, concentrados principalmente en Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Bolívar, Atlántico, Santander y Magdalena.

Jaramillo Cuartas declaró bajo juramento que no se encuentra impedido, inhabilitado ni con una situación que genere conflictos de interés. En redes sociales se estaba diciendo que este es el hermano del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. No obstante, esto es falso.

El hermano del ministro se llama Mauricio Jaramillo Martínez, mientras que el nuevo interventor es Mauricio Jaramillo Cuartas. El nuevo interventor fue subsecretario de Salud de Antioquia durante la gobernación de Luis Pérez Gutiérrez.

Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la medida cautelar que había suspendido temporalmente la intervención sobre Coosalud EPS. Por ende, la intervención continúa.

Según la resolución, el nuevo funcionario será responsable de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la medida adoptada por la Supersalud, así como la continuidad en la prestación por los servicios.

Otras responsabilidades incluyen la administración de bienes, haberes y negocios de las EPS, así como la toma de decisiones relacionadas con preservar la atención de los afiliados y la estabilidad financiera.