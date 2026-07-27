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Andrea Pirlo anunció que ya no es candidato al puesto de seleccionador de Italia

La Federación Italiana deberá acelerar la elección de su nuevo técnico tras confirmación de que Andrea Pirlo no es una opción, mientras Thiago Motta y Antonio Conte toman fuerza.

  • Andrea Pirlo confirmó que ya no es candidato para dirigir a la selección de Italia, que busca técnico en medio de una de las mayores crisis de su historia reciente. FOTO AFP
    Andrea Pirlo confirmó que ya no es candidato para dirigir a la selección de Italia, que busca técnico en medio de una de las mayores crisis de su historia reciente. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 39 minutos
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Muy criticado por un contrato con una empresa rusa y por su pobre historial como entrenador, Andrea Pirlo, que era favorito para el puesto de seleccionador de Italia, anunció este lunes que ya no figura entre los candidatos al puesto.

El nuevo seleccionador de la Nazionale será nombrado “dentro de poco”, prometió este lunes el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) Giovanni Malagò.

“Ayer supe que ya no soy candidato al puesto de seleccionador de Italia”, escribió en su cuenta de Instagram el excentrocampista del AC Milan, de la Juventus y de la Nazionale, estimando “necesario aclarar ciertos puntos”.

“Lamento que una decisión fundamentada en criterios deportivos rápidamente se haya convertido en una polémica pública en la que se me han atribuido intenciones e ideas que no reflejan mi personalidad”, lamentó el exfutbolista.

Según la prensa italiana, Pirlo, de 47 años, debería haber sido nombrado esta semana nuevo seleccionador de Italia, una selección traumatizada por no haber clasificado a los últimos tres Mundiales (2018, 2022, 2026).

Lea: Tras la negativa de Guardiola, Andrea Pirlo sería el elegido por Italia para dirigir la selección

Pero el nombre de “Il Maestro”, actual entrenador del United FC emiratí, fue recibido con reticencia y asombro en Italia, cuya selección se encuentra en una crisis nunca antes conocida.

Pese a haber alcanzado el estatus de leyenda como jugador, su carrera en los banquillos iniciada en 2020 ha arrojado más sombras que luces, tras haber pasado por Juventus, Karagümrük, Sampdoria y United FC.

Otro punto en su contra es un contrato publicitario con la empresa rusa de apuestas deportivas Fonbet, asunto por el que ha recibido numerosas críticas estos últimos días.

Según la prensa italiana, el presidente de la FIGC se oponía desde el inicio al nombramiento de Pirlo como seleccionador de la Nazionale.

Sin embargo, era la opción privilegiada por Paolo Maldini y Leonardo por encima del experimentado Antonio Conte, libre desde su salida del Nápoles. Ahora, Conte podría volver a entrar en la carrera por el puesto, según La Gazzetta dello Sport.

Sigue leyendo: Pep Guardiola habría rechazado la oferta para dirigir a la selección Italia con miras al Mundial 2030

Maldini y Leonardo también intentaron convencer a Pep Guardiola, en vano.

La crisis podría ahora precipitar la salida de Maldini, nombrado hace menos de tres semanas y que, según los medios italianos, habría amenazado con dimitir en caso de nombramiento de Conte o de Roberto Mancini.

La apuesta del exdefensa ahora es el italobrasileño Thiago Motta, que pasó por los banquillos de Bolonia y Juventus.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Andrea Pirlo dejó de ser candidato para dirigir a la selección de Italia?
Andrea Pirlo afirmó que ya no forma parte de los candidatos, aunque no explicó quién tomó la decisión. Según la información disponible, su candidatura quedó envuelta en una fuerte polémica por su trayectoria como entrenador y por su contrato publicitario con la empresa rusa de apuestas Fonbet.
¿Qué críticas recibió Andrea Pirlo antes de quedar fuera de la carrera por la Nazionale?
Las principales críticas se centraron en dos aspectos: su discreto historial como entrenador desde 2020 y su vínculo comercial con la empresa rusa Fonbet. Ambos factores generaron un amplio debate en Italia sobre su posible nombramiento.
¿Quiénes son los principales candidatos para reemplazar al seleccionador de Italia?
Antonio Conte volvió a tomar fuerza tras la salida de Pirlo, mientras que Thiago Motta aparece como la nueva apuesta impulsada por Paolo Maldini. La FIGC aún no ha confirmado al nuevo seleccionador
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