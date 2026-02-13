Detalles de la crisis en el Partido Oxígeno de Ingrid Betancourt: habla Sofía Gaviria

La situación estalló en la lista al Senado del Partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, con la salida de diferentes personas, entre las que está la cabeza de lista Sofía Gaviria. No sería la primera vez que hay problemas en una colectividad en la que Betancourt está presente. Diferentes figuras políticas como Daniel Carvalho, Humberto de la Calle y Sergio Fajardo se han referido a que tendría problemas de liderazgo, y la opinión pública ha conocido episodios como el de la expulsión de los dos primeros del partido y los ruidos dentro de la coalición Centro Esperanza en 2022.

Sofía Gaviria fue expulsada de la lista

EL COLOMBIANO habló con Sofía Gaviria, quien dio su versión de diferentes situaciones dentro del partido. Gaviria fue senadora por el Partido Liberal (2014-2018) y embajadora de Colombia en Suiza (2019-2022). También es la hermana del candidato presidencial, exgobernador y exalcalde Aníbal Gaviria Correa. En ese sentido, se habrían presentado situaciones con los candidatos como que, después de que el partido dijera que los respaldaría con gastos y temas logísticos, Betancourt habría dado la orden de que cada uno tuviera que pagar un contador y un gerente de campaña de su bolsillo.

Otras fuentes del partido le indicaron a este diario que Betancourt estaría haciendo fuerza para que la plata de la reposición de votos, así no se alcance el umbral, sea para el partido, liderado por ella y su prima, Claudia Velásquez. Con respecto a Velásquez, Gaviria relató que tenía malos tratos con la gente que incluirían gritos y llamadas en horas de la madrugada. En una carta, el ahora excandidato Juan Fernando Betancur se refirió a la “inoperancia manifiesta” de Velásquez y a la “insoportable arrogancia” de Betancourt. “Este partido no es democrático, es una estructura familiar, no representa por lo que lo levanté porque estaba muerto. Y prefiero que el partido se muera a ser instrumento de una estructura que no está pensando en el país”, aseguró Gaviria. Y agregó: “no puedo mentirle a la gente y decirle que el partido Oxígeno no tiene prácticas antidemocráticas y no dice mentiras. Me está haciendo un montaje con el comité de ético, tergiversando y descontextualizando hechos para crear un caso de que no daba los estándares del partido”.

La respuesta de Ingrid Betancourt

Por medio de un trino, Betancourt relató tres “antecedentes” con respecto a los choques que hubo entre ella y Sofía Gaviria. Primero, se refirió a que “en el Congreso de la Republica agredió y amenazó a un Policía luego de ella violar la seguridad del Capitolio. No respeta reglas básicas ni normas que sí respetamos los ciudadanos de a pie”. Lea también: Elecciones 2026: Informe advierte mejoras en respeto por la vida, pero rezagos en el debate político Agregó que la segunda diferencia fue “por la campaña de comunicación donde cuestionábamos al gobierno de Gustavo Petro y promovíamos que dejáramos la violencia física, verbal y digital, y castigáramos a la izquierda en las urnas” Según Betancourt, Gaviria “quería que la campaña fuera de vallas por todo el país con su cara”, lo que calificó como “respetable pero inviable”. Luego dijo que Gaviria “insultó a medio equipo del Partido Oxígeno cruzando la línea de la violencia verbal y por fortuna no la física” y concluyó que salió de la lista “por no lograr que se cumplieran sus caprichos”. EL COLOMBIANO contactó a Ingrid Betancourt para conocer su versión de manera directa, pero para el cierre de este texto no hubo respuesta.

El historial con Carvalho y De la Calle

El Partido Oxígeno expulsó en 2022 a Daniel Carvalho y Humberto de la Calle después de que se opusieran a la decisión que tomaron las directivas de declararse en oposición al gobierno Petro. Ambos congresistas se inclinaban por ser independientes. En su momento, Carvalho dijo que la decisión de la colectividad fue tomada "a través de una asamblea plagada de violaciones a la ley y a los estatutos propios del partido" en una decisión que consideraba "ilegítima". Además, relató que "se pretendía aprobar unos estatutos antidemocráticos e imponer decisiones a los congresistas". En 2023, el CNE les dio la razón y restituyó su curul, pero De la Calle renunció al Senado en 2025. Sus razones incluyeron la de sentirse atrapado en la colectividad liderada por Betancourt. Lea también: Miguel Uribe Londoño anunciaría este martes su candidatura presidencial por fuera del uribismo Incluso, esto también fue un factor para que Carvalho no decidiera aspirar de nuevo a la Cámara de Representantes, ya que si hubiera querido hacerlo por otro partido, tendría que haber renunciado a su curul más de un año antes de la fecha de inscripción para no incurrir en doble militancia, opción que el congresista no consideró.