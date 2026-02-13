Supuesto complot contra Petro va en que abogado mencionado en informe dice que fue suplantado

El abogado José Fernando Picalúa Ochoa aseguró ante la Fiscalía que fue víctima de suplantación en un documento anónimo que, desde octubre del año pasado, llegó a la Casa de Nariño, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Policía Nacional. En ese escrito se consignan supuestas denuncias contra el general Edwin Urrego, el coronel Óscar Moreno y otros oficiales señalados de presuntos actos de corrupción. Así lo reveló El Tiempo, que indicó que se trata de un oficio promovido por una veeduría que recopiló varias firmas. En uno de sus apartes se afirma que el coronel Moreno habría permitido el tráfico de drogas en Barranquilla, específicamente hacia los sectores de Las Flores y Sabanilla. La Fiscalía tiene ese documento y también un oficio del propio Picalúa Ochoa en el que sostiene que no solo fue suplantado, sino que además el contenido del escrito es espurio, pese a que allí aparece su correo electrónico.

El general Urrego, que se desempeñaba como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se encuentra en incapacidad médica. El jefe de Estado ordenó (por decreto) su retiro al vincularlo con un supuesto complot en su contra. Picalúa advirtió que comenzó a recibir notificaciones de la Fiscalía relacionadas con esa noticia criminal, pese a que —asegura— nunca interpuso denuncia alguna. “Utilizaron el nombre de mi correo en la falsa denuncia de fuente anónima como medio de notificación, por lo que se puede inferir que se trata posiblemente de una vil patraña para cumplir algún propósito delictivo”, señaló en el oficio radicado ante el ente acusador.

El caso se cruza con las declaraciones del general Urrego, quien reveló a ese medio que desde octubre del año pasado comenzó a circular en la Casa de Nariño, en la Dirección Nacional de Inteligencia y en la Policía un anónimo que, según él, buscaba enlodar su nombre y el de otro alto oficial. Urrego atribuye a esa situación el decreto mediante el cual fue llamado a calificar servicios tras 32 años en la institución. En los documentos también aparece mencionado el coronel Moreno, quien —de acuerdo con el general— habría adelantado medidas anticorrupción en Puerto Colombia.