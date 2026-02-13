Delcy Rodríguez habla de “elecciones libres” en Venezuela, pero no dice cuándo

La jefa encargada de la dictadura en Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo estar comprometida a realizar elecciones “justas y libres” en el vecino país, según dijo en una entrevista difundida el jueves en el canal estadounidense NBC. Cuando la presentadora le preguntó si está comprometida con celebrar elecciones “libres y justas” en Venezuela, Rodríguez respondió: “Absolutamente, conforme a la Constitución. Elecciones libres y justas”. “Y tengo que decirle que el calendario de las elecciones será fijado y decidido por el diálogo político en este país”, agregó la jefe interina del régimen autoritario venezolano.

La narrativa de las sanciones económicas

Sin embargo, no fue más allá de eso. De hecho, agregó que una convocatoria de comicios “implica también un país libre de sanciones” ya que “es la justicia para Venezuela y la justicia para el pueblo venezolano”. Esta narrativa de que Venezuela no tuvo elecciones libres por culpa de las sanciones económicas y no por la dictadura de Maduro es similar a la que ha manejado el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. El régimen de Nicolás Maduro se robó las elecciones de 2024. Su resultado no fue reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y organizaciones como el Centro Carter. De acuerdo con las actas recogidas por la oposición, Edmundo González ganó con más del 67% de los votos.

“Yo soy la encargada de la presidencia”

Rodríguez le dijo a NBC que Maduro sigue siendo el presidente “legítimo” venezolano, aunque no se ha mostrado muy preocupada por traerlo de regreso. “Yo estoy encargada de la presidencia”, replicó, al ser cuestionada sobre quién gobierna el país, si ella o el presidente estadounidense Donald Trump. La dictadora interina aseguró que “no es nada difícil hacer el trabajo” de presidenta encargada en el contexto actual de conversaciones regulares con Washington, que mantiene un control de las ventas de petróleo venezolano y del dinero que se recauda.

El asunto del petróleo

La mayoría del crudo venezolano que se exporta desde la captura de Maduro, y que ha representado ya al menos 500 millones de dólares de ingresos, ha sido dirigido a Estados Unidos. Esa venta “ha sido de justicia comercial”, dijo Rodríguez. El precio que se paga ahora a Caracas por ese crudo es más alto que el que Venezuela lograba con sus exportaciones ilegales mediante buques fantasma. Trump aseguró, tras la captura de Maduro, que Estados Unidos iba a recuperar sus derechos como “el país que ayudó a construir el sector petrolero venezolano durante décadas”. Rodríguez comentó al respecto que hubo un “cambio de modelo”, y que su gobierno está revisando contratos del pasado para saber “quién debe qué a quién”. A su vez, se mostró complaciente con Trump al decir que ella enfrenta “desinformación” en Venezuela, por lo que “entiende a Trump cuando se queja de la desinformación en su país”. Pero los gringos son de hechos, no de palabras. Por eso, Estados Unidos anunció este viernes dos licencias generales que permiten a cinco multinacionales petroleras reanudar operaciones en Venezuela sin sanciones. Las beneficiarias son la estadounidense estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell, y la aprobación llega tras la reunión del secretario de Energía de EE. UU. Chris Wright con Rodríguez en Caracas. Lea también: El drama de una familia que denuncia torturas y estafa tras la detención de su hijo en Venezuela

¿Y la liberación de presos políticos?