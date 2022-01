“Cuando la corrupción llega, hay que buscar revocar al alcalde”

En medio de uno de los momentos más difíciles para la Coalición Centro Esperanza, y justo cuando la Contraloría declaró reparado el daño patrimonial de $4,3 billones en el caso Hidroituango, el precandidato presidencial Sergio Fajardo habló con EL COLOMBIANO sobre ambos temas.

Cuestionó el ultimátum público que les puso Ingrid Betancourt a los miembros de la colectividad, explicó algunas de sus propuestas programáticas, criticó a la alcaldía de Medellín y explicó el porqué en el cambio de su discurso.

Ingrid Betancourt dio ultimátum sobre alianzas con maquinarias, ¿ella impuso esas condiciones desde el comienzo?

“Yo creo que estas discusiones no pueden ser públicas y la acción de Íngrid Betancourt de dar un ultimátum de que tenemos que tomar una decisión en cierto momento y bajo unas circunstancias, no ayuda a la solución de una discusión que tenemos nosotros y la tenemos que dar internamente. Esa confrontación, la manera como Alejandro Gaviria le respondió a ella, la forma en que se ha dado todo, no es sano, no nos luce, no es una forma de comportarse en términos públicos ante una sociedad. Yo espero que seamos capaces de entendernos, discutir, eso es legítimo, eso no es para asustarse nunca y que seamos capaces de preservar el valor de la coalición y no profundizar o eventualmente llegar a una división. Yo creo que la lucha contra el clientelismo es fundamental en Colombia, no se le puede bajar la intensidad a la política que hace de la política un negocio”.

¿Usted la ha pensado como su fórmula vicepresidencial en un futuro?

“No he pensado un solo segundo en eso. Yo nunca ando pensando en esos términos, yo fundamentalmente me he hecho el propósito en mi vida es en qué estamos, sobre lo que estamos cómo podemos actuar, hacer el esfuerzo más grande para que las cosas se puedan hacer bien, pongamos la inteligencia, la capacidad, todo lo que nosotros tenemos, esa es mi única preocupación”.

Ingrid les dice no a las maquinarias, pero dentro de la Coalición está Juan Fernando Cristo y Carlos Amaya que, como se ha dicho en diferentes partes, han hecho parte de maquinarias, en Santander el primero y Boyacá el segundo...

“Esa es la trampa en la que nos quieren poner y yo le voy a responder: yo he trabajado con el señor Juan Fernando Cristo desde hace más de dos años y en ese trabajo lo que he visto es a una persona que ha actuado de manera seria, de manera constructiva y se retiró del partido liberal y ha hecho –en lo que yo he visto y durante todo este tiempo– una política seria, decente, constructiva. Y a Carlos Amaya lo conozco desde hace mucho más tiempo, desde que era un jovencito líder y hasta donde he visto en mi vida ha sido una persona que ha hecho un buen trabajo, un trabajo serio”.

Usted es muy amigo de Alejandro Gaviria, son muy cercanos, ¿hoy cómo están las relaciones de los dos?

“Estamos en medio de unas discusiones y lo que pasa es que ya somos personas grandes, y las personas grandes tienen que saber tramitar las discusiones y muchas veces esas discusiones son agrias, incluso personas siendo amigas se dan discusiones que son duras, pero yo sigo tranquilo, yo tengo una ruta clara en la vida, una experiencia política, una convicción política y eso es lo que traza mi camino”.

La Contraloría acaba de declarar totalmente reparado el daño por 4,3 billones de pesos y dice que se levantan las medidas cautelares sobre los declarados responsables fiscales. ¿Cómo ve el anuncio?

“La verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demoren. Y sigo con la misma convicción, sigo con la misma energía, he pasado por todo tipo de oprobios, todo tipo de insultos, tratando de dañar la mayor riqueza que puedo tener yo como político, con lo que nosotros construimos, y es que nosotros generamos confianza. Yo estoy contento, por supuesto, y tengo la convicción de que había una actuación errónea de parte de la Contraloría, voy a demostrar acerca del tema de los dólares y la deuda todo proviniendo de la misma fuente, de la misma forma de ponerme los obstáculos, pero vamos dejando atrás y hablemos entonces de este país, de la lucha contra el clientelismo contra la corrupción, que es lo que viene a continuación”.