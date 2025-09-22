“Sin ellos nada hubiese sido posible”: emotivo homenaje de joven graduada como ingeniera a sus padres campesinos

En un conmovedor video que se ha vuelto viral en las diferentes redes sociales en Colombia, una joven identificada como Leydy Carvajal, oriunda de Barichara, Santander, ha tocado el corazón de miles de usuarios con su historia.
La recién graduada en ingeniería industrial de la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI), ubicada en la ciudad de Bucaramanga, compartió en su cuenta de Instagram un emotivo momento: el homenaje que le hizo a sus padres tras lograr el objetivo.
