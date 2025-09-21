La novela de la consulta interna del petrismo

El presidente Gustavo Petro está dedicado a la estrategia para intentar ganar las elecciones de 2026, y en particular las del Congreso en marzo, desde hace ya bastante tiempo. Cuando Petro estuvo en París con motivo de los Juegos Olímpicos, en la residencia del embajador Alfonso Prada se reunieron con el entonces embajador en Reino Unido, Roy Barreras, para estudiar posibles escenarios. Es decir, desde julio de 2024.
En esa ocasión, Barreras fue enfático en decir que la victoria en las elecciones del Congreso en 2022 con la franquicia del Pacto Histórico (20 senadores y 27 representantes) los había catapultado a la Presidencia. Y debían ver cómo lograban de nuevo armar algo parecido.
Petro no ha parado de hablar con sus aliados sobre la consulta de octubre. En febrero de este año, por ejemplo, llamó a Carlos Caicedo para hablarle del Ministerio de Igualdad, y buena parte de la larga conversación se la dedicó a contarle lo que sería una consulta interna del Pacto Histórico en octubre.
La idea es considerada por algunos estrategas políticos como “genial”. A diferencia de hace cuatro años cuando Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo tuvieron un rotundo fracaso en una consulta en octubre, porque el ambiente electoral aún estaba frío, esta vez no sólo someterán a votación los nombres de los precandidatos a la Presidencia, para elegir un candidato único, sino los nombres de los aspirantes al Senado y la Cámara para en las urnas decidir cómo se integran y en qué orden las listas del Pacto Histórico al Congreso, que serán listas únicas y cerradas.
El éxito de la estrategia del petrismo depende del número de votos que logren en octubre. Y para ello van a poner a funcionar todas las maquinarias locales: la apuesta es que al inscribir muchos candidatos al Congreso –solo el Polo ha postulado 218– cada uno de ellos mueva muchos votos.
Asimismo, para poner en práctica la estrategia están activando las estructuras politiqueras de las regiones que movilizan votos apoyándose algunas veces en la palanca del Estado. “Algunos alcaldes de la Costa, sin importar el partido, les están poniendo votos a la consulta de Petro a cambio de proyectos. Habrá que revisar cuántos contratos se firman después del 26 de octubre y antes de que comience la ley de garantías”, le comentó a este diario un exsenador de esa región.