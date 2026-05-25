El voto joven puede definir la presidencia de Colombia en 2026

Los jóvenes tienen un papel importante dentro del proceso electoral. Según datos del DANE, el 20 % de la población tiene entre 18 y 25 años y representa el 26,2 % del electorado colombiano. Sin embargo, solo el 40 % de estos jóvenes sale a votar, dejando en evidencia una baja participación dentro de las elecciones.
“El fenómeno de la abstención electoral por parte de los jóvenes es muy grande. Se da por la desconfianza hacia los políticos tradicionales, que apuntan a emociones, narrativas y propuestas que muchas veces no se cumplen”, comentó Miguel Maya, representante juvenil del Parche Fenalco.
En medio de un entorno marcado por la polarización política y las discusiones radicalizadas en redes sociales, es importante que los jóvenes salgan de las “burbujas algorítmicas” y se expongan a conversaciones con posturas diferentes.
La participación democrática implica escuchar, debatir y cuestionar ideas contrarias, entendiendo que la política no solo se construye desde la confrontación, sino también desde la capacidad de dialogar, negociar y encontrar puntos de encuentro.
El próximo 31 de mayo los colombianos —ojalá, en su mayoría jóvenes— acudirán a las urnas para votar en primera vuelta presidencial. Históricamente, esta jornada electoral ha estado marcada por altos niveles de abstención: en 2022 no votaron cerca de 17,5 millones de ciudadanos, en una contienda que se definió por una diferencia de apenas 680 mil votos entre los candidatos.