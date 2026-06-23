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Elecciones 2026: Registraduría dice que 99,99 % de preconteo coincide con escrutinio

Esa entidad reveló que cerca de 9.000 jueces y notarios encabezaron el escrutinio de los votos a nivel nacional. ¿Cepeda aceptará por fin la derrota?

  • El escrutinio de las votaciones lo hacen notarios y jueces de la República. FOTO CAMILO SUÁREZ
    El escrutinio de las votaciones lo hacen notarios y jueces de la República. FOTO CAMILO SUÁREZ
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó este martes que ratificó que el preconteo de votos tuvo unos “eficientes niveles de acierto”, por lo cual en un 99,997 % coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces. En ese sentido, la entidad dijo que eso “garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano”.

En un comunicado de prensa, esa entidad señaló que cerca de 9.000 personas —entre jueces de la República y notarios— integraron 2.992 comisiones escrutadoras realizaron esa tarea del conteo de sufragios, el cual terminó en las últimas horas.

Le puede interesar: Hasta dos días más podría tardar el proceso de escrutinio, confirma el presidente del CNE desde Corferias.

“La entidad destaca que este resultado evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso e inédito en la historia de Colombia”, añadió el pronunciamiento.

InfogrÃ¡fico
Elecciones 2026: Registraduría dice que 99,99 % de preconteo coincide con escrutinio

Finalmente, la Registraduría anunció que dio por terminado el proceso en el que participaron más de 1 millón de ciudadanos. “Con su esfuerzo contribuyeron a garantizar la integridad y transparencia” en compañía de la Fuerza Pública y a los demás organismos de control y misiones de observación.

En ese sentido, el jefe de la misión de Transparencia Electoral, Francisco Guerrero, señaló que “una vez más el sistema electoral de Colombia ha funcionado, lo ha hecho de manera adecuada”.

“Hemos visto una jornada pacífica y una jornada de mucha participación. Ahora lo único que corresponde es dejar que las autoridades hagan su trabajo, se hagan los recuentos correspondientes, el escrutinio y obviamente que los participantes del proceso reconozcan los resultados”, expresó el delegado de esa misión internacional.

Conozca: Ya acabó el escrutinio municipal y los cambios en votos son ínfimos

Guerrero fue enfático en hacer un llamado a la ciudadanía para que “con paciencia aguarden que el proceso electoral concluya, que se lleven a cabo los escrutinios y que se lleven a cabo los recuentos. Por supuesto a los candidatos y a los partidos políticos que los representan, que se normen por la legalidad y, sobre todo, por la civilidad para que gane el que más votos haya obtenido”.

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Las elecciones de 2026 contaron con la participación ciudadana más alta en la historia de Colombia, con un 63,6 % del censo electoral: representa una participación de 26.345.364 de personas.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo la Registraduría sobre el resultado del preconteo en las elecciones 2026?
La Registraduría Nacional del Estado Civil afirmó que el preconteo de votos coincidió en un 99,997 % con el escrutinio oficial, lo que confirma la alta precisión del sistema electoral colombiano.
¿Qué tan confiable fue el preconteo en las elecciones de Colombia 2026?
Según la Registraduría, el preconteo mostró niveles de acierto “eficientes”, con diferencias mínimas frente al escrutinio, lo que refuerza la confiabilidad del proceso electoral en Colombia.
¿Cuántos ciudadanos participaron en las elecciones 2026 en Colombia?
De acuerdo con la Registraduría, participaron más de 26,3 millones de ciudadanos, equivalente al 63,6 % del censo electoral, la cifra de participación más alta en la historia del país.
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