Hasta dos días más podría tardar el proceso de escrutinio, confirma el presidente del CNE desde Corferias

El Consejo Nacional Electoral (CNE) instaló formalmente este lunes en Corferias la audiencia general de escrutinios nacionales, la última instancia legal para consolidar los resultados de las elecciones presidenciales.

Según las declaraciones de Cristian Quirós, presidente del organismo, se espera que el proceso concluya con la declaración oficial de Abelardo De la Espriella como presidente electo en un plazo de uno a dos días.

“Las actas o la petición de traer todos los votos del exterior, la constitución y la ley no siendo un capricho, como lo decía el Consejo Nacional, no es posible por los tiempos. Porque no tendríamos cómo declarar ni la primera vuelta ni el presidente antes de la posesión”, afirmó el magistrado Quiroz del CNE.

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Durante la instalación, el CNE respondió a la solicitud del senador Iván Cepeda y el Pacto Histórico, quienes mediante una tutela buscan frenar la audiencia y exigen que los votos físicos del exterior sean trasladados a Bogotá para su escrutinio.

El presidente del CNE insistió en que lo afirmado sobre no poder traer los votos del exterior no lo define el Consejo Nacional ni la Registraduría, es por Constitución y ley que ordenan que “se hiciera con la recopilación de datos que hace la Registraduría del escrutinio que se hace durante los ocho días de votación de todos los consulados de los colombianos en el exterior”.

A partir de las 9:00 de la mañana, comenzaron a llegar a la capital las actas físicas custodiadas por delegados de los 32 departamentos y el Distrito Capital.

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El magistrado Quirós enfatizó que, aunque los datos ya se conocen vía web, la validez legal depende de la revisión física de estos documentos para la consolidación final de los votos.

El tiempo de espera para la proclamación oficial dependerá de la agilidad con la que arriben los delegados desde las regiones más apartadas, citando como ejemplo retrasos previos en zonas como el Putumayo.

A pesar de que en Colombia históricamente los resultados del preconteo han sido aceptados como una referencia confiable y muy cercana a los resultados definitivos de los escrutinios, en esta ocasión cobró más protagonismo.

Desde la misma noche de este pasado domingo, el presidente Gustavo Petro optó por no reconocer plenamente los resultados del preconteo que daban como ganador a Abelardo de la Espriella y no lo llamó a felicitarlo como era usual cada cuatro años.

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Luego Cepeda, durante su intervención tras conocerse los resultados, aseguró que su campaña impugnaría al menos 33.000 mesas de votación.

Este lunes, el candidato habló de más de 50.000 mesas objeto de reclamación, lo que alimentó, en una primera mirada de sus seguidores, las dudas sobre la magnitud de los cuestionamientos que se siguen planteando en contra del proceso electoral.

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