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Fabio Arjona será el próximo ministro de Ambiente de De la Espriella, ¿quién es?

El biólogo marino y exviceministro de Ambiente es el cuarto integrante confirmado del gabinete del presidente electo.

  • Fabio Arjona fue viceministro de Ambiente. FOTO: Conservación Internacional
    Fabio Arjona fue viceministro de Ambiente. FOTO: Conservación Internacional
El Colombiano
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hace 1 hora
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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció el nombramiento de Fabio Arjona Hincapié, biólogo marino, como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, convirtiéndose en el tercer integrante confirmado de su gabinete.

Lea también: El penalista Iván Cancino, amigo personal de Abelardo de la Espriella, sería el nuevo ministro de Justicia

Arjona ha sido director de Conservación Internacional Colombia, exviceministro de Ambiente, investigador y consultor del Banco Mundial, con una trayectoria de más de dos décadas en conservación de la biodiversidad.

Como ha hecho con otros nombramientos, De la Espriella volvió a usar la IA para anunciar esta designación. Sobre Arjona dijo que es “el que nunca ha abandonado su compromiso con la naturaleza y con Colombia”.

El mandatario entrante agregó que desde el Ministerio de Ambiente buscará fortalecer la protección de los ecosistemas, el bienestar animal, la conservación del agua y el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, bajo la premisa de que el crecimiento económico y la protección ambiental pueden avanzar de manera conjunta.

¿Quién es Fabio Arjona?

Arjona recientemente asumió la vicepresidencia de Desarrollo de Recursos y Sostenibilidad para América Latina de la organización Conservación Internacional. También estuvo en el viceministerio de Ambiente entre 1997 y 1998, durante el gobierno de Ernesto Samper.

Como ese, ha ocupado otros cargos públicos. Por ejemplo, fue director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS). A lo largo de su carrera ha liderado proyectos de conservación de la biodiversidad, adaptación al cambio climático y financiación ambiental, y en 2022 recibió la Orden de San Carlos por sus aportes al país.

Entre académicos y personas del sector ambiental está la percepción de que Arjona tiene una vasta experiencia y tiene capacidad ejecutiva.

Durante la campaña presidencial, Arjona fue uno de los expertos que acompañó al entonces candidato a la Vicepresidencia, José Manuel Restrepo, en una visita a un páramo. El recorrido generó polémica luego de que Restrepo publicara un video en el que fue cuestionado por caminar pisando frailejones. En las imágenes, aparecen líderes del sector ambiental defendiendo que es posible desarrollar proyectos de fracking minimizando los riesgos para los ecosistemas.

@jrestrep

¡No más mentiras! Decir que vamos a destruir nuestros tesoros naturales con fracking es faltar a la verdad. La evidencia internacional demuestra que esta tecnología puede desarrollarse con estrictos estándares ambientales, pozos diseñados y construidos bajo altos criterios técnicos, y monitoreo permanente de las aguas subterráneas y superficiales. Colombia necesita una política energética responsable que combine desarrollo, protección ambiental y bienestar para las comunidades. El futuro no está en los extremos. Está en hacer las cosas bien.

♬ sonido original - José Manuel Restrepo Abondano

Así va conformándose el gabinete

Con este nombramiento, hasta ahora, se ha cumplido que el líder de empalme por sector sería el ministro del gobierno entrante. Así ocurrió con quienes están a cargo de hacer la transición de las carteras del Interior (Rodrigo Lara) y de Hacienda (Miguel Gómez); y en esa misma línea se espera que ocurra lo propio con los líderes de los sectores de Educación (Viviane Morales) y Justicia (Iván Cancino).

Los dos que se han confirmado hasta ahora tienen experiencia en el sector público. Lara fue “zar anticorrupción” en el gobierno de Álvaro Uribe y luego fue varias veces congresista. Mientras que Gómez fue asesor del Ministerio de Comercio Exterior, representante a la Cámara y embajador en Francia, por nombrar solo algunos de sus cargos.

Ambos vienen de familias “de siempre”: Lara es hijo del exministro de Justicia asesinado por el cartel de Medellín, Rodrigo Lara Bonilla; Gómez es nieto del expresidente Laureano Gómez y sobrino del líder conservador Álvaro Gómez.

La expectativa, sin embargo, se mantiene sobre la mayoría de las carteras.

Siga leyendo: Los perfiles que coordinan el equipo de empalme de De la Espriella, ¿todos serán ministros?

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