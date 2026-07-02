Los perfiles que coordinan el equipo de empalme de De la Espriella, ¿todos serán ministros?

Mientras avanza el proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella, comenzaron a conocerse los nombres de quienes liderarán las 22 mesas técnicas encargadas de revisar el estado de cada ministerio y entidad del Estado. Aunque varios de ellos cuentan con amplia experiencia en el sector público, algunos llegan rodeados de antecedentes que han generado debate. Entre los principales coordinadores figuran Iván Sánchez, quien encabezará la mesa de Salud; Iván Cancino, en Justicia (virtual ministro de esa cartera); Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado; Viviane Morales, en Educación; Indalecio Dangond, en Agricultura; Andrés Barreto, en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); y Rodrigo Lara, en Interior y Gobierno, quien fue el primer cargo confirmado. En contexto: Así quedó el equipo de De la Espriella para el empalme: 22 grupos revisarán cada cartera con análisis forenses

El caso de Andrés Barreto: fue destituido de la Creg

El Dapre, la entidad que coordina directamente la Presidencia, tiene a su cargo en el empalme a Barreto, quien en agosto de 2022 fue nombrado por el entonces presidente Iván Duque como comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) pocos días antes de terminar su mandato. Sin embargo, en 2023 el Consejo de Estado anuló su designación al concluir que no cumplía los requisitos exigidos para ocupar ese cargo. En la sentencia, el alto tribunal señaló que Barreto no acreditaba la experiencia técnica en el sector energético ni el tiempo mínimo de desempeño en cargos directivos o de consultoría exigidos por la ley. Tras su salida de la Creg, donde solo duró ocho meses, el exsuperintendente de Industria y Comercio pasó a trabajar en De La Espriella Lawyers, como director general, según aparece en su LinkedIn, la firma de abogados del hoy presidente electo.

Miguel Gómez y la frase que lo marcó

Otro de los nombres más visibles es el de Miguel Gómez Martínez, quien además será el próximo ministro de Hacienda. Su trayectoria ha estado ligada tanto al sector público como a la academia, pero uno de los episodios más recordados ocurrió durante su paso por la Universidad del Rosario. En enero de 2023 fue designado decano de la Facultad de Economía en reemplazo de Carlos Sepúlveda, una decisión que generó críticas dentro de la universidad por haberse realizado sin un proceso de transición ni consulta con la comunidad académica. La controversia aumentó durante su discurso de posesión, cuando citó la frase: “Un buen discurso debe ser como la falda de una mujer: lo suficientemente largo para cubrir el tema, pero lo suficientemente corto para mantener el interés”. Estudiantes y profesores calificaron la frase como sexista y Gómez terminó ofreciendo disculpas públicas y comprometiéndose a capacitarse en asuntos de diversidad e inclusión.

Su nombre también tiene antecedentes políticos. En 2013 fue uno de los impulsores de la iniciativa ciudadana que buscó revocar el mandato de Gustavo Petro cuando este era alcalde de Bogotá, según señaló el analista político Alejandro Chala. A esto se suma que una de las coordinadoras que también hace parte de la mesa de Hacienda, Ana Elena Monsalvo, es una de las diez finalistas para la elección del próximo contralor general, proceso que será adelantado por el nuevo Congreso una vez se posesione el gobierno de De la Espriella.

Otros nombres que también generan polémica

La exfiscal general y exsenadora Viviane Morales, esposa de Carlos Aloso Lucio (ex-M19 y mano derecha de Abelardo de la Espriella durante la campaña) será la encargada de coordinar la mesa de Educación. Morales ha mantenido una activa participación política desde sectores cristianos. En el año 2016, siendo senadora, impulsó un proyecto de referendo constitucional para restringir los derechos de adopción por parte de parejas del mismo sexo, que al final se hundió en Cámara de Representantes. Morales fue fiscal general entre 2011 y 2012, cargo del que salió luego de que el Consejo de Estado anulara su elección por irregularidades en el procedimiento de votación. También fue embajadora de Colombia en Francia durante parte del gobierno de Iván Duque.