Los perfiles que coordinan el equipo de empalme de De la Espriella, ¿todos serán ministros?

Mientras avanza el proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella, comenzaron a conocerse los nombres de quienes liderarán las 22 mesas técnicas encargadas de revisar el estado de cada ministerio y entidad del Estado. Aunque varios de ellos cuentan con amplia experiencia en el sector público, algunos llegan rodeados de antecedentes que han generado debate.
Entre los principales coordinadores figuran Iván Sánchez, quien encabezará la mesa de Salud; Iván Cancino, en Justicia (virtual ministro de esa cartera); Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado; Viviane Morales, en Educación; Indalecio Dangond, en Agricultura; Andrés Barreto, en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); y Rodrigo Lara, en Interior y Gobierno, quien fue el primer cargo confirmado.
En contexto: Así quedó el equipo de De la Espriella para el empalme: 22 grupos revisarán cada cartera con análisis forenses